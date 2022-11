Con protuberantes labios, agrandados regularmente con inyecciones; un exuberante busto, adquirido a punta de bisturí; una nariz fina y delicada, que debe su forma a la rinoplastia; y unos prominentes glúteos que adquieren volumen con implantes, Tara Jayne McConachy ha roto con todos los estándares y estereotipos de la belleza tradicional.



¿Quién quiere lucir natural cuando se tiene el anhelo y, sobre todo, el dinero para convertirse en una ‘Barbie’ humana?

Esta mujer, de 33 años, se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales por una insólita razón: ha gastado una fortuna en cirugías plásticas para parecerse menos a ella y cada vez más a la icónica muñeca de Mattel que se hizo popular, entre otras cosas, por instaurar un nuevo y polémico concepto de belleza en el que las curvas, la cintura diminuta y la perfección se roban el protagonismo.

“Muñeca ‘Barbie’ mejorada de edición limitada” es la escueta, pero declaratoria frase con la que Tara se define en Instagram, red social en la que los seguidores no le faltan -cuenta con más de 200 mil- pero los elogios, los admiradores y los detractores tampoco.

Desde aumentos de senos, hasta implantes de glúteos, operaciones de nariz e interminables sesiones de bótox y rellenos, su deseo de lucir diferente no conoce de obstáculos. “No hay límite para mí cuando se trata de cirugía plástica. ¡Es increíblemente adictivo!”, señaló Tara, en una oportunidad, según el tabloide británico ‘The Sun’.



Ahora, con decenas de cirugías y retoques estéticos a sus espaldas, Tara luce irreconocible y, para sorpresa de pocos, más deseosa que nunca de nuevas y sorprendentes transformaciones físicas, pues, lejos de avergonzarse, se enorgullece de su figura de 37 pulgadas (busto), 17 pulgadas (cintura) y 29 pulgadas (caderas).

El impresionante cambio físico de Tara tras las cirugías

Tara Jayne McConachy se crió en Perth, Australia Occidental; sin embargo, a la corta edad de 20 años se mudó al otro lado del país, más específicamente a Melbourne, para iniciar una nueva vida como enfermera.



Aunque no se tiene mucha información acerca de su vida familiar, su perfil de Facebook revela que, en años anteriores, tuvo problemas para hacer frente a su trabajo como enfermera.

Barbie bebeğe benzemek için defalarca kez estetik ameliyat olan Tara Jayne McConachy, yaptırdığı işlemlere 200 bin dolar harcamış ama son hali Barbie bebek yerine bizden birine benzemiş :d pic.twitter.com/KcU4msnqvm — Açıklaması Olmayan Fotoğraflar (@aciklamasiyok) March 18, 2022

“¿Alguien tiene algún consejo sobre cómo disfrutar la vida mientras trabajas muy duro en tu carrera? Siento que no tengo el tiempo o la capacidad cognitiva para pensar en otra cosa que no sea ser enfermera y avanzar en mi carrera en la industria médica. Soy como un robot. Alguien ayúdeme”, escribió en una publicación en 2018.



Según cuenta el periódico británico ‘Daily Mail’, en 2015 se sintió atraída por la industria del entretenimiento y se inscribió en un curso en la Australian Film Television and Radio School (AFTRS); aunque no se conoce si lo terminó, la joven australiana sí cumplió su sueño de incursionar en la pantalla chica tan solo cinco años después.



Saltó a la fama después de aparecer en un episodio de la serie de televisión ‘Botched’ (2020) que muestra el trabajo de dos médicos especialistas que deben resolver malformaciones generadas por cirugías plásticas pasadas de sus pacientes.

Durante su paso por el programa estadounidense, Tara reveló que su afición por las cirugías y procedimientos estéticos comenzó cuando tan solo era una joven. Su padre, consciente de los deseos de su hija de cambiar físicamente, le regaló el retoque de labios y el aumento de senos en su cumpleaños número 20.



“Mi primer implante mamario fue de 500 centímetros cúbicos (CC). Después del procedimiento, tuve una sensación parecida a la euforia. Simplemente, estaba enganchada”, señaló Tara en el programa anteriormente mencionado.



Una vez debutó en el complejo y controvertido mundo de las cirugías estéticas, no hubo vuelta atrás: desde entonces, se ha sometido a cinco aumentos de busto, una cirugía de nariz, varios implantes de glúteos, carillas e innumerables sesiones de bótox y rellenos.

Si bien son decenas de cirugías estéticas las que inundan su cuerpo y rostro, Tara se siente especialmente orgullosa de sus labios. Más que otra parte retocada, son una declaración de belleza y seguridad en sí misma que se encarga de cuidar y preservar cuidadosamente: “Siempre me aseguro de que sean agradables y regordetes y reciban inyecciones regulares”.



Como si el cambio físico extremo que ha tenido hasta ahora no fuese suficiente, la enfermera e instagramer australiana está explorando para cambiar el color de sus ojos a un verde aún más vibrante, además de transformar sus párpados con una cantoplastia -procedimiento que reposiciona la esquina externa de los ojos-, una blefaroplastia -cirugía que extirpa el exceso de piel de los párpados- y un levantamiento de cejas.

En septiembre de 2021, se unió a OnlyFans -cobra 25 dólares, es decir, algo más de 120.000 pesos colombianos, por una suscripción mensual- para ayudar a pagar sus costosos y, al parecer, interminables retoques cosméticos. “Hasta ahora ha sido un movimiento muy inteligente. Gané 10.000 dólares australianos -poco más de 33 millones de pesos- en los primeros tres días de activar mi cuenta", dijo McConachy, de acuerdo con el medio neozelandés ‘NZ Herald’.

Una fortuna en cirugías estéticas

La belleza cuesta y eso bien lo sabe Tara, quien, hasta el momento, ha gastado más de 200.000 dólares -equivalentes a casi 980 millones de pesos colombianos- en procedimientos cosméticos, de acuerdo con el periódico británico ‘Daily Mail’.



Para 2020, la mujer había invertido aproximadamente 100.000 dólares -490 millones de pesos colombianos- en cirugías plásticas; no obstante, su inversión aumentó otros 100 mil dólares más durante los últimos dos años.

Sus seguidores en Instagram subieron tan rápido como su prontuario de retoques estéticos, mientras que en septiembre de 2021 acumulaba más de 133.000 seguidores, en 2022 la cifra asciende a 208.000. A más de una década de haber empezado su travesía, Tara es toda una sensación y celebridad en redes sociales.



Aunque su vida no está exenta de críticas ni polémica, utiliza el bullying “como fuerza impulsora para tener éxito” y, entre otras cosas, para ser la mejor versión de sí misma, así lo afirmó durante una entrevista en el programa australiano ‘The Morning Show’.

Adicción maligna para unos, práctica bien vista para otros, las cirugías plásticas se han convertido para Tara en mucho más que una afición, son fuerte, disruptiva y polémica declaración de belleza para el mundo.

Valeria Castro Valencia

Redacción Tendencias