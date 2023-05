Besar, sostener un encuentro íntimo o tener cualquier tipo de contacto estrecho con alguien que no sea la pareja son actos que muchas parejas catalogan como infieles. Aunque los límites acerca del engaño parecen estar bien puestos cuando hay acercamiento físico de por medio, no pasa lo mismo en el espectro de las redes sociales.

¿Estoy siendo infiel si coqueteo por WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram o cualquier otra red social? Como sucede en muchos temas asociados a relaciones de pareja, la respuesta suele estar condicionada a la dinámica de la relación y también a los límites establecidos.

Aunque la solución a esta interrogante resulte, en gran medida, individual (puesto que no existe una definición única de engaño), los expertos sí tienen una opinión con respecto al coqueteo que se lleva a cabo por medio de plataformas digitales. Le contamos qué dicen.

¿Se considera infidelidad coquetear por redes sociales?

Para el profesional de salud mental Jor-El Caraballo, una infidelidad tiene lugar cuando la persona cruza y traiciona un límite puesto dentro de la relación de pareja. Para algunos, esto incluye el coqueteo.



Esta opinión la comparte el terapeuta matrimonial Mike Kosim. “Hacer trampa se trata realmente de romper acuerdos. Esos acuerdos pueden cubrir cualquier cosa”, detalla el especialista en diálogo con la revista ‘Men's Health’.

Mientras que para algunos la traición acoge el acto sexual, otros tienen en cuenta factores emocionales y, unos cuantos más, comportamientos como soñar con otra persona, mantener el contacto con la expareja o coquetear a través de redes sociales.

La infidelidad está condicionada por los acuerdos y límites de pareja. Foto: iStock

En este último caso, es necesario tener en cuenta que no todos los coqueteos son iguales, en tanto no comparten la misma motivación y respuesta emocional. “Algunos coquetean con la intención de que suceda más . Otros lo hacen solo por diversión o como una forma de autoexpresión”, puntualiza el psicólogo clínico Seth Meyers para ‘Healthline’.



Para el experto, la amabilidad con otra persona, los cumplidos o las bromas no son signos de coqueteo.



Cuando se trata de una insinuación sexual o romántica, las redes sociales juegan un papel fundamental. Ahora no es necesario desplazarse, sino que la interacción se puede dar a cientos de kilómetros de distancia y, aún así, considerarse como un engaño.

Jessica Leoni, experta en relaciones de pareja y sexuales, dice para ‘GoodTo’ que, a la hora de coquetear en plataformas digitales, todo se trata del contexto. Para la experta, los mensajes inofensivos y con tono bromista no son considerados parte de una traición. Caso contrario a lo que pasa cuando son atrevidos, insinuadores y rompen con los límites del romance.

El contexto juega un papel clave en el coqueteo por redes sociales. Foto: iStock

A la lista de factores que hay que tener en cuenta se suma la mentira. Si la persona tiene que engañar a su pareja, esconder el teléfono o apagar las notificaciones de manera intencional, entonces califica como infidelidad.



Al respecto, la especialista en relaciones Emma Davey asegura: “Si no puedes ser honesto acerca de la persona con la que estás hablando, entonces técnicamente le estás mintiendo a tu pareja y lo estás haciendo por una razón. Si no puedes ser honesto, es porque sabes que estás haciendo algo mal”.



Pese a que los límites en las redes sociales pueden desdibujarse, Jessica aclara que todos los mensajes que apunten al intercambio de fotos íntimas o a la realización de sexting pueden cruzar la línea y convertirse en una trampa para la relación.



Para saber si se ha traspasado ese límite de pareja, es necesario evaluar qué consecuencias está teniendo la interacción en redes dentro de la relación. ¿La otra persona se siente insegura? ¿Usted busca apoyo emocional en otro individuo? Habrá que hacerse estas y otras preguntas más para llegar al fondo de la situación.

El intercambio de fotos íntimas se considera infidelidad en muchas relaciones de pareja. Foto: iStock

Meyers indica que los síntomas más comunes del comportamiento infiel son culpa, vergüenza, reserva, enojo, ansiedad y tristeza.



Con el fin de evitar este tipo de situaciones, los expertos recomiendan tener una conversación para evaluar y llegar a acuerdos con respecto a los límites. “No es tan simple como preguntar si alguien quiere ser monógamo o poliamoroso. Necesitan hablar sobre lo que cada uno considera engaño y establecer si el coqueteo está en la lista”, aconseja Meyers.



Se recomienda elegir un entorno neutral, así como estar listo para cualquier tipo de reacción por parte de la pareja. Los límites, a su vez, deben ponerse durante los primeros meses y ser específicos.

VALERIA CATRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO