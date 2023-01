¿Le ha pasado que conoce a dos personas muy parecidas entre sí, sin que tengan parentesco alguno? Pues bien, el fotógrafo canadiense François Brunelle se ha dedicado a fotografiar personas alrededor del mundo, quienes son desconocidos que comparten grandes similitudes físicas. Ante esto, un estudio puso su atención en el fenómeno, conocido como sosia, y se detuvo a estudiar la razón que lo explicaría.

Un caso que tomaron como ejemplo fue la impactante similitud entre Enzo Ferrari, el italiano fundador de Ferrari, y el futbolista alemán Mesut Ozil, cuyas fotografías ya han invadido internet desde hace tiempo.

Un estudio de la Universidad de Barcelona sobre la genética

Manel Esteller, director del instituto y profesor de Genética en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, lideró dicho estudio y contó al medio de origen británico ‘BBC Mundo’, sus hallazgos.



La investigación comenzó en 2016 y los resultados se dieron a conocer en agosto del año pasado, en la revista especializada ‘Cell Reports’, titulado ‘Look-alike humans identified by facial recognition algorithms show genetic similarities (en español ‘Humanos parecidos identificados por algoritmos de reconocimiento facial muestran similitudes genéticas’).



Estudiamos material biológico, el genoma y dos componentes más: el epigénoma, que son como las marcas químicas que controlan el ADN, y también el microbioma, el tipo de virus y bacterias que poseemos

TWITTER

Para el estudio, se sabe que los investigadores contactaron a Brunelle, con el fin de acercarse a sosias, entre las que salieron 32 parejas voluntarias. A estas, se les analizaron sus fotografías con softwares de reconocimiento facial, que ayudaron a identificar qué tan similares eran los rostros.



"El número de pares que fueron correlacionados por al menos dos programas fue muy alto (75 por ciento de similitud en 25 de 32)", detallaron en un comunicado al que accedió la ‘BBC’.



“En la mitad de las parejas, los tres programas encontraron correlaciones, es decir, 16 pares extremadamente parecidos”, explicó el citado medio.



Pero esta no fue la única manera con la que fueron comparadas las parejas, también se tomaron muestras de ADN de la saliva. “Estudiamos ese material biológico, el genoma y dos componentes más: el epigénoma, que son como las marcas químicas que controlan el ADN, y también el microbioma, el tipo de virus y bacterias que poseemos”, relataron.



Tras hacer los análisis, encontraron que las parejas tenían una secuencia de ADN semejante, a pesar de no ser parientes, algo que los científicos identificaron tras buscar en el árbol genealógico de los mismos, siglos atrás.



Es así como indicaron que el gran parecido podía deberse solo al azar, según explicó el artículo de la ‘BBC’. “Esas dos personas, a pesar de no ser familiares, eventualmente tienen variantes genéticas (en el ADN) que les confieren una misma forma”, resaltó el estudio.

Más allá de lo físico

Lo que sugiere que la variación genética compartida se relaciona no solo con la apariencia física, sino que también puede influir en los hábitos y el comportamiento comunes

TWITTER

Pero, para sorpresa de todos, se identificó que las similitudes en las sosias no solo son físicas. En la investigación, a los voluntarios también se les pidió contestar un cuestionario de 60 preguntas en donde se les preguntaba sobre su peso, edad o estatura y a cerca de sus hábitos. “El estudio encontró que en las 16 pareja, muchos tenían pesos similares y el análisis de sus factores biométricos y de estilo de vida también mostró que había similitudes”, señalaron.



En relatos de personas que encontraron a su ‘doble’, ya se había mencionado que el parecido no solo era físico, sino que tenían gustos y una personalidad parecida. “Los rasgos de comportamiento como el tabaquismo y el nivel de educación se correlacionaron en pares parecidos, lo que sugiere que la variación genética compartida se relaciona no solo con la apariencia física, sino que también puede influir en los hábitos y el comportamiento comunes”, explicó el comunicado de prensa, citado por la ‘BBC’.



Finalmente, indicaron que estos hallazgos se podrían aplicar en la biomedicina: "Hemos identificado genes y sus variantes que son importantes para determinar la forma de la cara y, por tanto, de la nariz, la boca, la frente, las orejas, y que también podrían estar implicadas en patologías (…) A partir de una cara podríamos deducir en parte el genoma de esa persona y eso puede ser útil para el cribado (detección precoz de ciertos padecimientos), el despistaje inicial de enfermedades genéticas".

