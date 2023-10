Sorprendente reacción de Cristiano Ronaldo ante el octavo Balón de Oro de Lionel Messi

En una noche repleta de emociones en el mundo del fútbol, Lionel Messi se alzó con su octavo Balón de Oro, consolidando su estatus como uno de los mejores futbolistas de la historia. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de todos no es solo el logro de Messi, sino también la inusual reacción de su eterno rival, Cristiano Ronaldo.

A sus 36 años, Lionel Messi, la estrella del fútbol argentino, continúa demostrando por qué es una leyenda en el deporte. En una noche de gala en París, Messi ha vuelto a levantar el Balón de Oro, consolidando su estatus como el mejor jugador del mundo.



En 2023, ha añadido su octavo Balón de Oro a su impresionante colección, superando a Erling Haaland y Kylian Mbappé, dos de las estrellas actuales de Europa.

La crítica de Tomás Roncero: Messi debería tener cinco Balones de Oro



Uno de los periodistas más críticos de Lionel Messi, Tomás Roncero, subdirector del diario deportivo AS e integrante del programa 'El Chiringuito' de Jugones, no perdió la oportunidad de expresar sus opiniones en las redes sociales tras la conquista del octavo Balón de Oro por parte de Messi.



Roncero minimizó el logro de Messi, alegando que el argentino ganó la Copa del Mundo con ayuda de penales y destacando que hace más de 10 meses que se celebró el torneo.

Tomás Roncero fue aún más lejos al sugerir que tres de los ocho Balones de Oro de Messi no debieron ser concedidos. Según su perspectiva, los trofeos de 2010, 2021 y 2023 no eran merecidos, y que otros jugadores como Xavi, Iniesta, Lewandowski y Haaland deberían haberlos ganado en lugar de Messi.

“Messi tiene ocho Balones de Oro. Cinco son muy bien merecidos. Pero ha habido tres... el 2010, era Xavi o Iniesta porque Messi ese Mundial no metió ningún gol y no jugó ni la final de la Champions pero se lo dieron. Hace dos años, el Bayern Múnich de Lewandowski, que mete todos los goles y ganó los seis títulos posibles. Y este año, Haaland fue récord histórico de goles y ganó todo lo que se podía ganar en el Manchester City. El español Rodri ni siquiera en el podio”, expresó el periodista.

Para concluir su editorial, el periodista español menciona a Cristiano Ronaldo como parte de la trayectoria de Messi y le extiende felicitaciones por sus éxitos.

“Messi ganó en su carrera cinco Balones de Oro más que merecidos y tres se los han regalado. Era un homenaje, chapeu Leo por tu aporte al fútbol, tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca, y la verdad que ocho es un número que me gusta mucho, me recuerda a la noche de Lisboa con el Bayern Múnich. Felicidades, Leo. Felicidades, campeón”, concluyó Roncero.

La reacción de Cristiano Ronaldo



El aspecto más sorprendente de la publicación de Roncero fue la reacción de Cristiano Ronaldo, el eterno rival de Messi en la cancha. Cristiano dio "me gusta" al post y comentó con cuatro emojis de risa con lágrimas, generando especulaciones en las redes sociales.

Reacción de Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram: @astelevision

Un usuario le respondió directamente a CR7, expresando su desacuerdo con el comentario del portugués, lo que generó una conversación en línea con numerosos "me gusta".



La reacción de Ronaldo puso de manifiesto la rivalidad y la complicada relación entre los dos gigantes del fútbol, a pesar de que ambos han expresado respeto mutuo en diversas ocasiones.

Balón de Oro: Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo

En el Théâtre du Châtelet de París, Lionel Messi fue premiado con el Balón de Oro 2023, consolidando su estatus como el máximo ganador de este premio con ocho trofeos. Mientras que, su eterno rival, Cristiano Ronaldo, es el segundo con cinco consagraciones.



Ambos jugadores han dejado una marca imborrable en la historia del fútbol y han decidido dejar Europa en los últimos meses, lo que ha dejado al mundo del fútbol expectante por el surgimiento de nuevos talentos en la élite.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

