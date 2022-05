Sophie Anderson, una mujer de 33 años de Gales, Gran Bretaña, se vio en la necesidad de suplantar un implante que se le explotó con una bolsa de harina para poder seguir trabajando.

Anderson ha sido parte de la industria pornográfica junto con su pareja Damien Oliver desde hace ya más de 10 años, pero en abril del 2022 tuvo tuvo que ser llevada de urgencias a un hospital después de que durante un baño su implante explotara.



Durante el año Anderson habría sufrido de sepsis alrededor de cinco veces debido a un tejido que se encontraba alrededor de uno de sus senos y, de hecho, ya había ido al médico debido a un dolor punzante en su brazo, pero fue enviada de vuelta a su casa.



Días después la actriz tuvo que ser hospitalizada cuando su implante explotó y comentó al medio local ‘The Mirror’ que temió por el futuro económico de sus hijos: “Les rogué (a los médicos) que no removieran mis implantes porque son mi carrera. Estoy en la industria para adultos y necesito trabajar para apoyar económicamente a mis hijos”.

Sin embargo, el implante quedó en pésimas condiciones tras explotar por lo cual la actriz decidió compartir con sus seguidores una página para recaudar el dinero que necesita para la reconstrucción de su seno, lo cual es alrededor de 38.000 libras -casi 188 millones de pesos colombianos-.



Hasta el momento, la mamá de cuatro niños ha logrado recolectar casi un tercio del dinero que necesita. Sin embargo, mientras tanto, decidió junto con su pareja improvisar un implante con un saco de harina y bolsas de plástico pegadas a su pecho. Según lo que le comentó al medio citado, ver uno de sus senos desinflados no solo afectaba su trabajo sino también su salud mental.



La actriz ha mencionado repetitivamente que la industria pornográfica, de la cual ha sido parte desde joven, es bastante competitiva por lo que debe recuperar sus senos que, además, son una de las partes de su cuerpo por las cuales es más reconocida.



“La gente puede decir que me consiga otro trabajo, pero ¿por qué debería hacerlo? Me encanta lo que hago”, comentó la actriz a ‘The Mirror’.

Para tener en cuenta con los implantes de senos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su siglas en inglés) ha aprobado dos tipos de implantes, los rellenos de silicona y de gel.



Sin embargo, incluso con su aprobación se debe tener en cuenta que, según la misma entidad, “cuanto más tiempo tenga los implantes de seno, mayores serán las posibilidades de que desarrolle complicaciones, algunas de las cuales requerirían más cirugía”.



Además, la doctora Sandhya Purthi de la Clínica Mayo escribe en un documento informativo sobre el tema: “Los implantes mamarios no están garantizados para toda la vida” por lo que es necesario hacer exámenes clínicos anuales para revisar que todo esté en orden.

