Sopa o ensalada de frutas: ¿cuál de los dos platos es más nutritivo?

En Colombia es muy común consumir un plato de sopa en el almuerzo, así como comer una ensalada de frutas a cualquier hora del día. Se puede decir que los dos hacen parte de las costumbres alimentarias de los colombianos, sin embargo, ¿sabe qué tan nutritivos son?

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, una dieta saludable debe estar compuesta de proteínas, cereales, frutas, semillas, y vegetales, con el fin de que el cuerpo logre absorber los nutrientes necesarios para su óptimo fortalecimiento y desarrollo.



(Le puede interesar: Las tres frutas que no debería comer a diario: alergias y calorías que generan en la salud).



Tanto la sopa como la ensalada están compuestos de alimentos y productos requeridos en una dieta sana. En el caso del primero, en varias ocasiones este trae carne, pollo, res, pescado o cualquier otra proteína que no solo le da sustancia y sabor, también le aporta el contenido proteico al plato.

Facebook Twitter Linkedin

Esta trae carne, pollo, res, pescado o cualquier otra proteína que no solo le da sustancia y sabor, también le aporta el contenido proteico al plato. Foto: iStock

Así mismo, este contiene verduras y legumbres que también aportan en gran medida al bienestar del organismo. De acuerdo con el 'Centers for Disease Control and Prevention', este alimento ayuda a reducir el riesgo de algunos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas.



(Siga leyendo: De granjero que cosechaba frutas a convertirse en astronauta de la Nasa).



No obstante, vale tener en cuenta que su la cocción prolongada y las altas temperaturas hacen que los ingredientes de la sopa pierdan sus propiedades. De ahí que sea recomendable consumir los vegetales crudos o al vapor (cocinados por no más de cinco minutos) en lugar de hervirlos durante horas.



Muchos creen, además, que a la hora de la cena o del almuerzo basta con un plato de sopa. Lo cierto es que cuando esta no es balanceada hay que complementarla con un plato fuerte que incluya verduras y proteínas, y no más carbohidratos.

En cuanto a la ensalada de frutas, esta contiene varias propiedades que ayudan a refrescar el cuerpo e hidratarlo, proporciona fibra y aportan múltiples vitaminas y minerales, desde la A hasta el amplio grupo de la B, caracterizada por la tiamina, y el ácido fólico, entre otros.



(Lea también: ¿Por qué dicen que no debemos tomar jugos de frutas? Expertos explican la verdad).



En ese sentido, se entiende que los componentes cambian dependiendo de que elementos se añadan, ya que no se tienen las mismas vitaminas si solo se consumen frutas cítricas, donde habrá mayor presencia de la vitamina C, que ayuda a la recuperación de los tejidos, o si se hace una variación en frutos más dulces, según el portal especializado en nutrición 'Nusan'.



Dicho lo anterior, no hay una evidencia que destaque un plato por encima del otro en cuanto a su nutrición, ya que los dos tienen varios beneficios y propiedades alimentarias. Sin embargo, se recomienda consultar con su médico o nutricionista de cabecera qué tan ventajoso es cada uno para su organismo.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias