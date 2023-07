En una reveladora entrevista con el reconocido escritor y conferencista argentino Agustín Laje previa al estreno de la película 'Sound of Freedom', el productor Eduardo Verástegui compartió una emocionante historia detrás de cámaras que demostró cómo la realidad superó la ficción.

El suceso que contó Verástegui comenzó con una llamada de Tim Ballard, el hombre que inspiró la película, en el que le dijo "mi hermano una buena y una mala", la buena, Jim Caviezel dijo que sí al papel, la mala, "su esposa vio Narcos Colombia en Netflix y no quiere que él vaya a hacerlo".



Tim Ballard es un exagente federal estadounidense que ha estado involucrado en operaciones de lucha contra la trata de personas. Fue fundador de la organización sin fines de lucro 'Operation Underground Railroad' (OUR), dedicada a combatir los anillos de trata de personas en todo el mundo.



Entonces Ballard le dijo a Verástegui "pregúntale si 30 exnavy seals son suficientes para cuidarlo." Afortunadamente, después de esta solución, contaron con luz verde para filmar con Caviezel en Colombia, mientras que los exmiembros del equipo de élite de la Armada de los Estados Unidos estaban disfrazados como extras.

(Siga leyendo: Cristal Aparicio, la colombiana que protagoniza ‘Sound of Freedom’).

Facebook Twitter Linkedin

Jim Caviezel interpreta a Tim Ballard, que se dedica a luchar contra el tráfico de niños. Foto: Angel Studios

Verástegui contó que como productor es su responsabilidad conocer a las personas que se encuentran en el set, incluyendo a la gente de producción, los actores, los extras, etc.



Cuando él se dio cuenta de que la mitad de extras no estaban en el set, decidió quedarse callado para no asustar a su protagonista, mientras que Ballard se encontraba en Estados Unidos.



Cuando este llegó nuevamente a Colombia, el productor le preguntó si se habían regresado los agentes o qué había pasado. Pronto se daría cuenta de una increíble realidad, los exnavy seals había sido responsables de un rescate encubierto en Colombia.



La historia contada por Verástegui es que los confundieron con americanos que estaban en búsqueda de turismo sexual infantil en Cartagena. Estos agentes eran expertos en rescate de niños y le siguieron el juego para llevar a cabo la operación.

(Le puede interesar: ¡Ya hay fecha! La película 'Sound of Freedom' se estrenará en Colombia).

Ya que se apoyaron en la policía de Colombia, fueron quienes se llevaron el crédito por seguridad, además seguían presentes en la grabación de la película. El resultado de esta intervención rescató a 200 niños.



"Gracias a que la esposa de Jim Caviezel dijo que no, esa mala noticia resultó ser la mejor noticia porque Tim Ballard se me ocurrió 30 exnavy seals ellos llegaron y ellos salvaron a los niños antes de que la película fuera terminada", afirmó.



Esta película, que lleva produciéndose desde 2015, ya por fin podrá salir a la luz el 31 de agosto de este año. Verástegui cerró comentando que "la película ha estado llena de milagros, cosas increíbles, no planeadas, inesperadas que se van dando más grandes de las que nos imaginamos los cineastas".

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La película‘Sound of Freedom’ podría estrenarse en Colombia: esto es lo que se sabe.

Eduardo Verastegui, productor de 'Sound of Freedom', es amenazado de muerte.

'Sonidos de Libertad': la lista de actores de la película.