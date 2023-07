El actor colombiano Jairo Ordóñez, reconocido por su participación en producciones como ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Pandillas, guerra y paz’ y ‘Sin senos sí hay paraíso’, más recientemente fue concursante de Master Chef Celebrity, perdiendo en el último reto de eliminación y despidiéndose de la cocina y de sus compañeros.



Según se sabe, Ordóñez ha tenido algunos inconvenientes de salud, mostrando una gran incomodidad en su rostro, por lo que sería una ‘dolorosa enfermedad’ que terminó ocasionando su salida.

“Les hubiera podido ganar [risas], pero me dio nostalgia y tristeza. Se dio lo mejor y el mensaje para mis hijos, para Colombia y los que están viendo por fuera del país, es que uno se gana las cosas bien o no se las gana. Hasta el final, como es, como tiene que ser”, dijo en medio de su despedida del programa.



Luego, en el programa Buen día, confesó que sufre de bruxismo: “Por el estrés, bruxé de noche y se me descuadró la quijada. Me pasa, a veces, cuando hago teatro. Se me seca mucho la boca, se me descuadra y yo me la acomodo”, señaló.

(Le recomendamos: 'Ni hola, gracias, nada': Sara Uribe reveló su chat con Feid ¿salieron?).

La nueva película en la que actúa Jairo Ordóñez

Luego, para los micrófonos de La Mega, el actor señaló que, tras participar en el reality de cocina, tiene un proyecto pendiente por estrenar.



“Muy contento por el paso en Master Chef, me siento ganador. No importa el premio monetario, sino la experiencia que se adquirió. Mastrer Chef era un sueño que yo tenía y se logró”, comentó.



Ordóñez reiteró que decidió no incapacitarse por lealtad con sus compañeros, sino afrontar la prueba de eliminación. También, aseguró que si hubiera estado en su 100 %, le hubiera ganado a sus compañeros. Sin embargo, falló en la cantidad de sal del Himalaya que le tenía que agregar al arroz con camarones que preparó.



Luego, le preguntaron por su participación en ‘Sonido de libertad’, una película que muchos están esperando, pero sobre la que no se tiene mucha información.

(Además: Jairo Ordóñez de ‘MasterChef’ reveló penosa enfermedad que afecta su rostro).

Sobre esto, detalló que la cinta está inspirada en hechos reales y que, aunque hizo casting para un personaje, más o menos un año después lo llamaron para interpretar a otro, llamado ‘Piraña’. Dijo que el director le había escrito el personaje porque le había encantado el casting del actor y quería que él tuviera una participación en la película.



“El director estaba fascinado como hablaba el personaje. Le encantó mi casting y hasta me dieron un aplauso. Yo me puse a llorar, Dios es muy grande conmigo”, contó el colombiano.



Sobre la película, dijo que “es muy linda y trata sobre los niños. Invito a todos los colombianos a que vayan y la vean a partir del 31 de agosto”.



La película cuenta la historia de un agente federal de los Estados Unidos que deja su trabajo para perseguir a traficantes sexuales de niños y es protagonizada por Jim Caviezel.



Tras su estreno en Estados Unidos, ha sido un éxito en taquilla; pero hubo algunos inconvenientes que retrasaron su llegada a los cines de Colombia.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO

-'Era un cambio necesario': fotógrafo de TikTok afrontó delicada cirugía, bajó 12 kilos

-'Parce, no emigre': colombiano que vive en Australia narra cruda experiencia

-Video: El rapero Keenwan le propone matrimonio a su novia en Hip Hop al parque 2023