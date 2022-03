Song Ji-a es una influencer de moda surcoreana que salió a relucir por su debut en el programa ‘Single’s Infierno’, o en español ‘El Infierno de los Solteros’, de Netflix. La joven de 25 años enamoró a los televidentes y se volvió rápidamente una estrella emergente.



Actualmente tiene 1.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y 3.7 millones en su canal de YouTube. Allí suele publicar contenido de moda y es más conocida como ‘Freezia’.



También tiene cuentas en las plataformas Bilibili y Weibo, además de un canal por separado de YouTube en chino, idioma que está aprendiendo.

Descubriendo la verdad

Cuando su fama estaba en su momento más alto, sus seguidores se dieron cuenta que tal vez su vida no era como la pintaba.



Los coreanos llaman a las personas privilegiadas de la alta sociedad como ‘chuta de oro’ (geumsujeo 금수저) y sus seguidores comenzaron a notar que ella fingía ser parte de esa clase social.



Song Ji-a Solía publicar contenido con prendas de lujo como carteras, ropa de diseñadores y joyas de marcas como Chanel, Louis Vuitton y Alexandre McQueen.



Asimismo, aparentaba tener una vida en donde el lujo siempre estaba presente. Mostraba sus salidas a buenos restaurantes y andada por los mejores lugares de Corea.

Hace unas semanas, algunas revistas de moda criticaban que los artículos de lujo de Song Ji-a eran imitaciones. Sus fanáticos atacaron a la influencer por actuar y fingir una vida ostentosa.



Rápidamente, la joven fue cancelada en redes sociales. Por las críticas en su contra, decidió borrar todas las fotos de su perfil en Instagram y publicar una nota escrita a mano con una disculpa.

Las disculpas

“Primero me gustaría disculparme sinceramente con todos los que sí se sintieron decepcionados y heridos por mi culpa. Actualmente existe una polémica sobre algunas de las prendas que me puse en mis redes sociales y en ‘single' s infierno’. Las críticas señaladas eran ciertas en parte”, escribió en la nota.



De la misma forma, se disculpó con los diseñadores y mencionó que había usado los artículos falsificados por ignorancia.



Además, comentó que en un futuro sueña con sacar su propia marca y que reconoce la gravedad del problema que causó.

También publicó un video en YouTube en el que comentó que todo había sido su culpa y en el que pidió que dejaran de criticar a su familia.



El lío fue tal que las personas incluso cuestionaron si era dueña del apartamento en que vivía, según contó la BBC.



La influencer fue retirada del episodio del show de variedades del canal de televisión surcoreano ‘MCB TV The Manager’, en el que aparecía con la actriz Kang Ye-Won.

