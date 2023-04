Dubái, una de las ciudades más visitadas del planeta, es sinónimo de lujo y dinero, donde las personalidades más influyentes de los mercados internacionales se reúnen para hacer negocios multimillonarios en edificios e islas artificiales del más alto nivel. Elementos como el Burj Khalifa, el edificio más grande del mundo, o Palm Jumeirah dan cuenta de ello.

Sin embargo, entre tanta ostentación y lujos, existe la otra la cara de la moneda, el otro Dubái, donde miles de trabajadores viven en condiciones de extrema pobreza. A las afueras de casco urbano de la metrópoli se esconde Sonapur, nombre no oficial que le dieron los lugareños a este terreno considerado el barrio más pobre de los Emiratos Árabes.

Es el barrio de la marginalidad, donde viven más de 150 mil personas

Para comprender la situación es necesario remontarse casi 80 años en el pasado, al momento en que el país logró su independencia luego de que el Reino Unido se retirase de las colonias bajo su poder a finales de los 60 y principios de los 70.



En este territorio árabe, por ejemplo, se descubrieron grandes yacimientos de petroleo que hicieron que los pobladores locales y los diferentes líderes de los siete emiratos: bu Dhabi, Ajman, Dubái, Fujairah, Ras al-Khaimah, Sharjah y Umm al-Quwain, empezaran a generar autonomía, generaran autonomía financiera, pero sobre todo poder político en la región.



Con el capital suficiente empezaron las obras que hoy presumen en todos los rincones del planeta. Aunque no fue fácil, pues con mano de obra escasa les tocó mirar hacia el exterior y contratar inmigrantes para realizar la tarea.

Un barrio de migrantes



La masiva contratación de obreros hizo que fuera necesario construir urbes para alojarlos. Sonapur fue uno de esos barrios y hoy sigue recibiendo a miles de extranjeros que llegan a la ciudad del dinero a buscar nuevas oportunidades. No obstante, todos ellos viven hacinados en habitaciones pequeñas, donde llegan a vivir hasta 8 personas.



Esto ha generado que las cifras, al menos en el papel, reflejen que los Emiratos Árabes posea una de las tasas de desempleo más bajas del planeta, con un índice que no supera el 5 %.



No obstante, trabajo no significa riqueza, ya que implemente trabajan mucho, pero no se enriquecen y lo hacen para sobrevivir. Además, las autoridades de Dubái deportan a todas las personas que no estén laborando o no encuentren trabajo en un lapso de 30 días, por lo cual la gente tiene que aceptar un trabajo, el que sea, si planean quedarse.

Así las cosas, los ciudadanos tienen jornadas extenuantes, con pocas garantías laborales y con un salario miserable, que ha generado que sus condiciones de vida sean extremadamente precarias.



Sonapur entonces es el barrio de la marginalidad, donde viven más de 150 mil personas que construyen los más espectaculares edificios, islas y empresas que muy difícilmente podrán pisar luego de dar por finalizada su labor.



Las autoridades locales, según un reporte del canal ‘N Más’, estarían ocultando las condiciones que padecen los trabajadores para evitar un escándalo de nivel internacional.



De igual forma, son los ciudadanos que viven allí quienes le han dado el prestigio a la ciudad con sus arduas horas de trabajo y bajo temperaturas que pueden llegar a los 50 grados centígrados.

