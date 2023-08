En una noticia que ha sorprendido a los fans del mundo del entretenimiento, medios confirman que la integrante del exitoso grupo de 'K-pop' Black Pink, Jisoo, y el talentoso actor Ahn Bo Hyun están oficialmente en una relación.



Además, la noticia también fue confirmada por sus respectivas agencias, quienes emitieron declaraciones sobre la relación entre los dos talentosos artistas.

El pasado 2 de agosto, el mundo del entretenimiento coreano quedó conmocionado por la emocionante noticia del romance que surgió entre dos de sus artistas más destacados y queridos en la actualidad.

Jisoo, quien es conocida por su talento como cantante y miembro del grupo femenino de 'K-pop' Black Pink, ha ganado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo debido a su encanto y carisma en el escenario.

Por otro lado, Ahn Bo Hyun ha demostrado su habilidad actoral en diversos dramas y películas, ganándose el reconocimiento de la industria y el cariño de su público.

La confirmación sobre la relación amorosa entre Jisoo y Ahn Bo Hyun

El medio 'Dispatch' fue el primero en revelar detalles sobre posibles citas entre la cantante y el actor. Según sus informes, estas citas ocurrieron mientras Jisoo estaba realizando su gira mundial, la cual abarcó aproximadamente 22 países entre mayo y julio.

Durante sus viajes, ambos encontraron tiempo para algunos encuentros que fueron captados por los medios. No quedaron dudas cuando el protagonista del popular 'K-drama' 'See You In My 19th Life', disponible en Netflix, fue visto visitando la casa de Jisoo en Yongsan.

jisoo and ahn bohyun are dating omg congratulations to our lovely jisoo💘💕 pic.twitter.com/cINSaovWJv — jisoo pics (@jichujpg) August 3, 2023

¿Qué dijeron las agencias de los artistas al respeto?

Después de semanas de especulación y rumores en los medios y redes sociales, YG Entertainment, la agencia de Jisoo, y FN Entertainment, la agencia de Ahn Bo Hyun, emitieron declaraciones conjuntas en las que anunciaron que los dos artistas están saliendo.

En la declaración, YG Entertainment, la agencia de Jisoo, afirmó: "Se están conociendo poco a poco con buenos sentimientos. Estaríamos agradecidos si los tratan con calidez".

Por su parte, FN Entertainment, agencia del actor, también emitió un comunicado: "Se están conociendo".

Hasta el momento no se ha revelado cómo se conocieron y además, ninguno de los dos artistas ha hecho comentarios públicos al respecto.

