'Somos humanos, no nos han pagado': periodista 'se despacha' en vivo

Un episodio particular ocurrió en la televisión nacional de Zambia, país sudafricano, cuando el periodista Kabinda Kalimina decidió quejarse al aire de sus jefes.

Durante la transmisión del noticiero del fin de semana, el presentador saludó a sus televidentes, leyó los titulares como de costumbre y, acto seguido, inició su protesta.



“Aparte de las noticias, señoras y señores, somos seres humanos y debemos recibir una paga. Desafortunadamente en ‘KBN’ no nos han pagado”, reveló.



Según el periodista, ni él ni sus compañeros habían recibido su salario y eso fue lo que lo motivó a hablar.

Tras el suceso, Kalimina compartió el video en su Facebook y escribió: “Sí, hice eso en televisión nacional, solo porque a algunos periodistas les asuste hablar no significa que no debamos hacerlo”.



El medio emitió su respuesta en un comunicado en el que se refirió a lo ocurrido como “un comportamiento de un borracho”.



“El comportamiento de anoche de Kabinda Kalimina estuvo fuera de control y no representa quienes somos como medio. Condenamos esa actitud despreciable y le pedimos al público que trate ese ‘intento de fama de una sola noche’ con el desprecio que se merece”, se lee en el documento.

Por último, el jefe ejecutivo del canal, Kennedy K. Mambwe, indicó que están adelantando las investigaciones para determinar cómo una persona ebria salió al aire y que quien sea que estuvo involucrado en el acto recibirá una sanción disciplinar.



El pronunciamiento generó críticas entre los internautas, quienes lo calificaron de ‘inadecuado’, aunque tampoco celebran la actitud del periodista y agregan que ambas partes debieron solucionar el problema fuera de las cámaras.



Por su parte, Kalimina negó las acusaciones y continuó defendiendo su posición a través de sus plataformas digitales. Declaró que tanto a las 8:00 y 9:00 a. m. como a las 3 de la tarde presentó varios programas y “a las 7:30 de la noche los directivos dijeron que estaba borracho. Por favor solo paguen”.

