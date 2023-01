TikTok es la plataforma más utilizada para realizar retos virales. La tendencia del momento es un test llamado 'Soldier, Poet or King' donde las personas responden algunas preguntas para saber a qué grupo pertenece.

Este test está inspirado en la canción de 'The Oh Hello', misma que es utilizada para el reto en TikTok y cuya letra menciona a los tres personajes.



Para unirse a la tendencia tendrá que realizar el cuestionario mediante la plataforma Uquiz, allí se encontrará una página en la que le pedirán escribir su nombre para acceder a las 20 preguntas.



Estas preguntas giran en torno a una serie de decisiones y opiniones de la persona, son de opción múltiple. El cuestionario se encuentra en inglés y la página no tiene traducción automática por lo que algunas personas pueden necesitar un traductor.



“¿Qué es el deber?”, “Un miedo”; “¿Qué es un pecado?”, “Cuando mueras, ¿a dónde irás?”, “¿Qué es el infierno, de todos modos?”, “Lanza un deseo al mundo”, “Son las 3 a.m. ¿Qué le pides al techo?”, son algunas de las preguntas que aparecen en el cuestionario.



¿Qué significan los resultados?

-Rey: significa que es un ser obligado por el deber y el honor, que tiene una carga de poder y responsabilidad sobre sus hombros y puede sobrellevarlo de gran manera.



-Poeta: es todo lo contrario al rey. Es un ser individualista y solitario, un sujeto artístico que tiene más poder del que realmente se puede dar cuenta.



-Soldado: los soldados lo hacen por la gloria. Suelen resaltar sus condiciones de fuerza física, siempre corren el riesgo de excederse en la búsqueda de sus objetivos.

