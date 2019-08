Sofía Vergara y las actrices que más dinero ganan en todo el mundo

Instagram: @elisabethmossofficial

7. Elisabeth Moss



Moss, de 37 años, tiene ganancias de 24 millones de dólares. El papel que la llevó a conseguir fama fue el de Peggy Olso en la serie 'Mad Men', estrenada en 2007. Su carrera como actriz comenzó en 1991 cuando interpretó a Little Girl en 'Suburban Commando'. Ha participado en múltiples producciones como 'Heart of America' (2002), 'The Free World' (2016) y 'The Old Man & the Gun' (2018). Sus trabajos más recientes son 'Nosotros', 'The Kitchen' y 'Shirley'.