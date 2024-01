Sofía Vergara volvió a Colombia y fue sorprendida al salir del aeropuerto: ‘Me muero’

Este 18 de enero, se estrenará a nivel mundial ‘Griselda’, la serie de Netflix, cuya protagonista es Sofía Vergara, allí la barranquillera interpreta a Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana conocida como ‘la madrina de la cocaína’ o ‘la viuda negra’.

En los avances entregados por la plataforma de entretenimiento, se puede ver a Vergara con un peinado de cabello corto y de color castaño, vestida con pantalón de tela y camisas de satín. La actriz luce una expresión fría y calculadora, que recuerda a la personalidad de Blanco.

La miniserie se estrenará en enero del 2024. Foto: Cortesía de Netflix

Actualmente, Sofía Vergara se encuentra en la gira de promoción de lo que se espera sea una de las series más exitosas de Netflix, y en las últimas horas, llegó a Colombia, donde visitará algunos de los principales medios de comunicación del país, donde se espera dé algunos detalles inéditos de proceso de producción de la serie.



Se sabe, que la barranquillera llevaba varios años sin venir a su país natal, y en la noche de este miércoles 17 de enero, llegó a la capital colombiana, donde fue recibida de una manera que no se esperaba.



Por medio de su cuenta de Instagram, Sofía Vergara compartió con sus millones de seguidores la sorpresa que le tenía preparada el equipo de Netflix Colombia en la salida del Aeropuerto Internacional El Dorado, una enorme valla con el letrero “Sofía Vergara es linda, pero más linda en Colombia”.

Al ver el enorme cartel publicitario, donde le dan la bienvenida a su país de nacimiento, la barranquillera comentó: “Qué tal la sorpresa que me tenían, o sea, me muero, me muero, divino, y ahora me voy a comer un ajiaco. Gracias”.



De inmediato, sus seguidores comentaron: “Ídola”, “Pero más aún en Barranquilla morrrr”, “Amo y admiro esa autenticidad. Orgullo colombiano”, “Viva el ajiaco, viva Colombia”, “Qué hermoso mensaje, bienvenida a Colombia”, “Bienvenida a tu país, mi adorada Sofía”, “Orgullo barranquillero y colombiano, es una diva”, entre otros.

