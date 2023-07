En los últimos meses, se han visto varias rupturas en el mundo de la farándula internacional, una de las más sonadas fue la de Sofía Vergara y Joe Manganiello, quienes decidieron ponerle fin a sus siete años de matrimonio.



Esta noticia la confirmó el medio estadounidense 'Page six' con un comunicado especial de la pareja.



“Como dos personas que se aman y se preocupan, pedimos amablemente que se respete nuestra privacidad en un momento como este, mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, escribieron.

Ahora bien, se han dado a conocer nuevos detalles del porqué tomaron esa decisión. Una fuente cercana a los actores le comentó al mismo medio, ya mencionado, que la relación de ellos dos ya estaba bastante desgastada.



Asimismo, reveló que sus intereses eran demasiado diferentes y ya no encontraban nada en común. De acuerdo con la fuente, la barranquillera fue la más beneficiada con la separación, pues ahora puede vivir su vida con más libertad.



(Lea también: ¿De cuánto es la fortuna de Joe Manganiello, exesposo de Sofía Vergara?).



“Está viviendo su mejor vida. Está pasando tiempo con sus amigos después de haberse sentido sofocada en una relación con una pareja que en gran medida no la apoyaba”, aseguró.

Además, según el mismo medio, Manganiello se podría haber sentido amenazado por el éxito de la colombiana.



“Sofía siempre estuvo ahí para cuidar de Joe, mientras que su carrera mejoró desde que se conocieron. Creo que se sintió amenazado por el éxito de ella y la alegría de vivir de Sofía“, agregó.



(No deje de leer: Revelan por qué se divorciaron Sofía Vergara y Joe Manganiello: 'es un niño grande').



En redes sociales también se ha dicho que Joe Manganiello decidió ponerle fin a su relación con Sofía, por qué no tenían la misma opinión sobre tener hijos, pues parece que él quiere convertirse en padre, pero para ella eso no era una prioridad.

“Sofía parece estar absolutamente bien, tiene todo el tiempo y el dinero del mundo para hacer lo que quiera de acá en adelante. Joe parece un poco más abatido, pero también decidido a saber que este era el camino correcto a seguir. Muchos amigos esperan que finalmente se relacione con alguien mucho más joven y forme una familia; él siempre ha querido tener hijos y eso claramente no iba a pasar con Sofía”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

