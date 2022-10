La actriz colombiana Sofía Vergara, de 50 años, ha destacado en el mundo del cine y la televisión por su carisma y talento. Sin embargo, en esta ocasión resaltó por su humor al publicar en su cuenta de Instagram, en la que posee 27.1 millones de seguidores, un álbum con sus disfraces más destacados.



La barranquillera es reconocida por participar en proyectos como ‘Modern Family’, ‘Los pitufos’, entre otras tiras reconocidas de la televisión. Durante este mes de octubre, la actriz suele sorprender a sus seguidores con divertidos disfraces.

En las últimas horas, Vergara subió una recopilación de los diferentes disfraces que ha usado en estos últimos años en los que ha caracterizado profesiones, personajes y dibujos animados. En algunos de ellos se le ve muy sexy y en otros bastante divertida.



En la primera foto se ve a la actriz con un vestido morado y pareciera que es una auxiliar de vuelo. Luego podemos verla vestida como la Mujer Maravilla y como una sexy mucama con un plumero en la mano.



Sofía también aprovechó esta situación y recordó algunos de los disfraces que utilizó en la serie ‘Modern Family’, en la que interpretaba a ‘Gloria Delgado’. En ese proyecto su personaje se vistió de la princesa Elsa de Frozen y de Marilyn Monroe en su icónico personaje en `Los hombres las prefieren rubias’.

Sus seguidores destacaron el disfraz de la ‘bruja malvada de la villa’, en la que su personaje decía la icónica frase “Welcome to your nightmare ho ho ho”, lo que traduce, “bienvenido a tu pesadilla”.



Sin embargo, los trajes que más hicieron reír a sus fans son uno de un limón y el del pájaro rojo del video juego Angry Bird. La barranquillera acompañó estas fotos con el mensaje “Ojalá aún tuviera estos trajes para Halloween”y en los comentarios sus seguidores le han hecho saber cuáles han sido sus favoritos.



Hasta el momento, Sofía no ha revelado cuál va ser su disfraz para este fin de semana de Halloween.

TENDENCIAS EL TIEMPO