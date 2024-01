La complicación de salud que sufrió Sofía Vergara al interpretar a Griselda Blanco

Sofía Vergara, conocida por interpretar su más reciente papel protagónico en la miniserie de Griselda, de Netflix, contó que no todo fue color de rosas durante la grabación de dicha producción.



De hecho, la modelo relató que cree que se dañó la espalda de por vida y que en una ocasión faltó al set porque se quedó tiesa.



(Puede leer: Sofía Vergara responde a las acusaciones del hijo de Griselda Blanco: esto dijo).

Debido a su actuación en Griselda, Sofía Vergara ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. El reciente estreno de Netflix atrapó las miradas de miles de espectadores.



Pues la miniserie ha ocupado las primeras posiciones de lo ‘más visto’ en la plataforma.

Sin embargo, para Sofía Vergara interpretar a la temida narcotraficante colombiana llegó a afectar su salud.

Facebook Twitter Linkedin

Ozzy (derecha) era uno de los hijos consentidos de Griselda Blanco. Foto: Netflix

‘Ya me han puesto varias inyecciones’: las complicaciones de salud

“Yo quería que desaparecieran Sofía y Gloria Delgado-Pritchett. Yo no quería que la gente se acordara de esas dos personas”, contó Vergara en una rueda de prensa.



Debido a esto, la mujer empezó a adoptar posiciones corporales que perjudicaron su calidad física.

(Además: Así eran Griselda Blanco, sus esposos y sus hijos en la vida real).

Por 6 meses caminé jorobada. A los 50 años no se puede hacer eso FACEBOOK

TWITTER

“Por 6 meses caminé jorobada. A los 50 años no se puede hacer eso. El único que día que falté al set fue cuando se me quedó tiesa la espalda”, señaló.



De hecho, una vez se levantó de la cama y no se pudo mover.



“Cuando fui al doctor me dice: ‘si vas a caminar, tienes que tener un masajista que te esté haciendo fisioterapia, eso no es así’”, recordó.

(Le puede interesar: Sofía Vergara recuerda la muerte de su hermano en la ola del narcotráfico en Colombia).

La actriz recalcó que ella no sabía del daño que estaba ocasionando y que pensó que nada le iba a pasar.



Sin embargo, contó que si se para o se sienta mal, se demora un rato en pasarle el dolor y que “ya le han puesto tres inyecciones”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Sofía Vergara se inspiró en su tía Gloria, para su personaje de Griselda

Griselda: estos son los personajes principales que hacen Sofía Vergara, Karol G y otros



Así lució Karol G en la premier de 'Griselda' junto a Sofía Vergara: un nuevo estilo