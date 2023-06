La reconocida actriz Sofía Vergara no ha dejado de recibir elogios desde que compartió, para los más de 29 millones de seguidores que posee en Instagram, una foto de su rostro al natural.

Luego de revolucionar las redes con esta fotografía, en la que muchos exaltaron su aspecto joven y su piel tersa, la artista colombiana lo hizo de nuevo el pasado 26 de junio. En esta oportunidad, con una imagen en traje de baño.

"¡Lo mío es el verano!", escribió Vergara en la publicación en la que se le ve posando para la cámara con un bronceado parejo, un bikini negro, el pelo suelto y un rostro casi libre de maquillaje, a excepción de la pestañina y el labial que ligeramente sobresalen en su look natural.

La actriz, quien ha dejado en alto sus dotes como actriz gracias a su participación en programas como 'Modern Family', 'America's Got Talent' y 'Amas de casa desesperadas', no hizo más que recibir comentarios positivos y halagos por parte de sus fanáticos, quienes siguen de cerca su vida cotidiana y sus proyectos profesionales en las plataformas digitales.



"¡Reina de todo!", "Bellísima" y "Si no me veo así a los 50, no quiero nada", fueron solo algunas de las reacciones de los internautas.

Con talento, esfuerzo y carisma, la actriz, modelo y presentadora barranquillera se ha hecho con un lugar prestigioso en la industria estadounidense. Comenzó su carrera en la década de 1990 y, desde entonces, se ha mantenido vigente por sus proyectos en el cine y la televisión.

A sus 50 años, Vergara ha sido ganadora de cuatro premios SAG (Sindicato de Actores), y nominada tanto al Globo de Oro como a los Emmy y otros galardones internacionales.

¿Cuál es el secreto de Sofía Vergara para verse joven?

En la más reciente fotografía que compartió con sus seguidores, Vergara también aprovechó para promocionar su nueva marca de cosméticos llamada Toty, creada en colaboración con Cantabria Labs, un fabricante de productos dermatológicos.

De acuerdo con la revista 'Vanitatis', Toty cuenta hasta el momento con tres fotoprotectores, dos herramientas y un complemento alimenticio. Los productos para la piel, en específico, están dotados con un factor de fotoprotección alto, que se ha convertido en un sello de identidad de la marca.

En entrevista con 'Self', la actriz dejó en claro que, para mantener su salud y los buenos hábitos, siempre trata de encontrar un equilibrio. Aunque los postres y helados no faltan en su alimentación, tampoco lo hacen las frutas, las verduras y la carne fresca.

Ocasionalmente, la también modelo muestra la rutina de ejercicios que realiza a diario para mantener su figura y su estado físico. Según el portal especializado 'Women's Health', Vergara "combina ejercicios de cardio con entrenamiento de fuerza que ayudan a crear masa muscular y a quemar grasa".

El debut de Claudia Vergara en ¡Hola! Colombia

