Sofía Vergara responde a las críticas de Roy Barreras sobre 'Griselda'

La gira que Sofía Vergara está teniendo por su reciente papel en la producción para Netflix de la narcotraficante Griselda Blanco, ha traído todo tipo de comentarios frente a esta nueva narcoserie.



El primero en referirse a esta fue el embajador en Londres, Roy Barreras, quien afirmó: "Hacen narconovelas, hacen narcocine, viven de la cultura traqueta y hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior".

Pues, la actriz barranquillera respondió a estas críticas en el programa de Jorge Ramos, en el que se refirieron al tema, pero Vergara lo hizo con su toque característico, con sinceridad y algo de humor.



Sofía respondió: “En parte tiene muchísima razón, hay personajes espectaculares, pero no es fácil que esas historias maravillosas sean contadas”.



Así inició su respuesta a la pregunta de Ramos: "Roy Barreras, dice que las narconovelas, y estoy citando, hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Dice, "nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia y de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar”.

Vergara siguió: “Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerla, pero les llevas algo que tenga que ver con los narcos y es una fascinación”.



Además, la colombiana aseguró que se ha visto todas las novelas de narco que se han producido: "A mí me fascina, yo me las veo todas y yo soy colombiana”, finalizó Vergara.



Esta discusión sobre las narconovelas también tuvo enfrentados al embajador Barreras y al exsenador y escritor Gustavo Bolívar, quien también dio su punto de vista con respecto al tema, como respuesta a un mensaje del embajador en su cuenta de X: "Embajador. Narcos, abusadores y corruptos son quienes hacen daño a la imagen del país. Escritores y cineastas solo contamos sus historias".



Este es un tema que siempre dará de qué hablar, pero será la audiencia quien dirá si estas cuestiones siguen teniendo vigencia.

