A Sofía Vergara la critican por bailar mientras Colombia protesta

En redes sociales, miles de usuarios están criticando a Sofía Vergara por compartir en sus historias de Instagram algunos videos en los cuales baila junto con su familia.



Muchos han interpretado los clips como 'indignantes' y le recriminan que esté bailando al ritmo de reguetón mientras Colombia está pasando por una situación social difícil por cuenta del paro nacional.



Hay que recordar que Vergara vive en Estados Unidos, donde se ha cotizado gracias a su participación en la serie ‘Modern family’.



En los videos, 'La Toti’ aparece celebrando en lo que sería una fiesta familiar. Hasta aparece su madre y todos bailan al ritmo de la canción ‘Corazón’, de Maluma, y de ‘X’, de Nicky Jam y J Balvin.

Tras publicar los videos, las críticas no se han hecho esperar.



Para muchos ha sido molesto que Vergara no se pronuncie sobre la situación del país."Todos hablando de Shakira y no se quienes, y nos hemos olvidado del silencio sepulcral de @SofiaVergara sobre la situación de colombia"

"Habló primero Justin Bieber que Shakira, Sofía Vergara y James", indicó otro usuario.

"No los veo cancelando a Sofía Vergara por su silencio frente a la crisis del país. Les recuerdo que ella es la actriz mejor paga y su plataforma es gigante".

