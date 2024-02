Sofía Vergara presumió en redes el vestido rojo de la 'venganza': ¿era para su ex?

Sofía Vergara es una actriz y modelo colombiana recordada por darle vida a 'Gloria Pritchett', desde 2009 hasta 2020, en la serie estadounidense 'Modern Family'. Este papel le dio nominaciones a los Emmy, los Golden, Globe los Screen Actors Guild y una a los Premios Satellite.

El vestido rojo de la 'venganza': ¿era para su ex?

A mediados de 2023, la barranquillera anunció su separación con el actor Joe Manganiello luego de ocho años de matrimonio. La pareja quedó en buenos términos, pero varios especularon que se trató de una infidelidad.



Sin embargo, la revista 'People' reveló que era porque la actriz no quería tener hijos. "Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre vieja", dijo Vergara.



Además, agregó: "Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre".

(A continuación: Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, dio importante paso con su actual novia).

Ahora, Manganiello dejó atrás su relación con la colombiana e hizo oficial su romance con Caitlin O'Connor. De acuerdo con la anterior revista, una fuente cercana reveló que ambos empezaron a salir en septiembre de 2023. Desde entonces, se han visto juntos en varias ocasiones.



Tras esto, muchos seguidores de Vergara aseguraron que ella "hizo la mejor venganza a su ex". La famosa, de 51 años, presumió su figura con un deslumbrante vestido rojo con escote en forma de corazón y brillos.

(De interés: ¿Sofía Vergara quiere casarse de nuevo? Estos son los requisitos que busca en un hombre).

La actriz subió una foto y un video en el que dejo ver su largo traje que se ajustaba a la perfección a su cuerpo y marcaba sus curvas. Este lo eligió para asistir a los Premios del Sindicato de Actores (SAG, por sus siglas en inglés).



La edición número 30 se celebró en Los Ángeles, en el Shrine Auditorium and Expo Hall, el pasado 24 de febrero. Esta ceremonia se festeja desde 1995 y forma parte de la serie de premiaciones relacionadas con el cine y la televisión.

(Le recomendamos leer: Lanzamiento de ‘Griselda’: la química entre Karol G y Sofía Vergara en la alfombra roja).

El vestido que lució Sofía Vergara fue confeccionado por Laura Basci, una diseñadora de moda suiza afincada en Los Ángeles. Su objetivo es que la marca combine vestimenta que genere conciencia ambiental.



Por supuesto, los elogios hacia la actriz no se hicieron de esperar y varios aprovecharon la situación para enviar algunas indirectas a Joe Manganiello.



"Eres fuego mujer", "Espectacular", "Para que Joe vea lo que perdió”, "No la igualarán jamás", "Rojo precioso, como el amanecer de tus ojos" y "Eres hermosa y te mereces lo mejor", fueron algunos comentarios.

Sofía Vergara y el director Andy Baiz hablan con EL TIEMPO sobre 'Griselda'

Más noticias en EL TIEMPO

¿Qué pasaría si no existiera el 29 de febrero y los años bisiestos?

Video: Karol G interpretó rancheras de José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández

Salió a la luz terrorífico e inédito audio del submarino Titán antes de la implosión

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO