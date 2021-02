Exnovio de Sofía Vergara pierde nuevo pleito por embriones congelados

Actualmente, la actriz de ‘Modern Family’ se encuentra casada con el actor Joe Manganiello y tiene un hijo de 29 años, Manolo González-Ripoll Vergara, fruto de su primer matrimonio con Joe González. No obstante, su exprometido, el empresario estadounidense Nick Loeb, sigue insistiendo en tener custodia de los pre-embriones que congeló con la famosa actriz antes de romper su relación en 2014.

Tras la ruptura, la barranquillera de 48 años pidió por vía legal en 2017 ante el estado de California que su expareja no tuviera acceso a los embriones congelados sin su consentimiento. Los pre-embriones fueron creados en 2013 por medio de fertilización in vitro en el Centro Reproductivo ART en Beverly Hills, cuando aún eran pareja.



En medio de la disputa con Vergara, el empresario estadounidense publicó en 2015 una columna de opinión en el New York Times en la cual hizo polémicas declaraciones: “Las mujeres tienen derecho a continuar un embarazo aunque el hombre no lo quiera. ¿No debería el hombre tener un derecho similar para llevar sus embriones a término aunque la mujer lo objete?, escribió.(Le puede interesar: Ella es Evan Rachel Wood, la actriz que acusó a Marilyn Manson)



Apelando a la dualidad del debate sobre el aborto, no solo en Estados Unidos sino en el mundo, Loeb llevó su caso al estado de Luisiana, uno de los más conservadores. No obstante, la corte le dio la razón a Vergara, negándole nuevamente los derechos de custodia sobre los embriones. (Lea también: Farina llega al cine en la película 'Flow calle')

La corte encontró que Loeb no tiene su domicilio en ese estado, razón por la cual no tenían la “jurisdicción adecuada” sobre el pleito. Sin embargo, ni el empresario de 45 años ni su abogado se quieren dar por vencidos, pues apelarán a la Corte Suprema de Luisiana.



“Ella no necesita tener responsabilidad… yo no quiero el dinero de ella, yo tengo dinero, mi familia tiene dinero”, ha dicho Loeb, refiriéndose al drama que ha protagonizado en los últimos años. Según él, la ruptura con la actriz “no es motivo para “matar” a las niñas, a las que planeaban llamar Emma e Isabella. (Le sugerimos leer: ‘Las mujeres compran más libros que los hombres’: Isabel Allende)

