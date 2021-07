Sofía Vergara cumple 49 años: la historia detrás de la barranquillera

Sofía Vergara, la colombiana que encabeza desde hace varios años lista de las actrices mejor pagadas de Hollywood según la revista Forbes, cumple 49 años hoy 10 de julio. Pocos sabes que su carrera en el espectáculo fue producto de una casualidad cuando caminaba en una playa en Barranquilla.

Según Infobae, "Mario Mittroti, un fotógrafo que en ese momento era un cazatalentos, la encontró y le pidió retratarla con su cámara instantánea. Vergara se encontraba estudiando odontología en la Universidad Nacional de Colombia, carrera que abandonaría posteriormente".



Posteriormente, Mitrotti la llamó para protagonizar un comercial de la marca de refrescos Pepsi, que fue un total éxito en toda Latinoamérica. “He dirigido dos mil comerciales y este es el comercial más exitoso”, recordó para el medio Al Rojo Vivo.



En esa misma época, la barranquillera emigró a los Estados Unidos para conducir el programa 'Fuera de serie', aunque al comienzo de su carrera sus trabajos en televisión eran poco frecuentes y el sueldo no era tan bueno, puesto que además estaba criando a su pequeño hijo y necesitaba ingresos para mantenerse a ambos.



Según señala 'Forbes', la carrera de la Toti dio un giro significativo cuando conoció al reconocido gerente de talentos Luis Balaguer, en 1994. Juntos crearon la firma de gestión de talentos Latin World Entertainment con sede en Miami, y en 1997 lanzaron un calendario de bikini de Sofía Vergara para atraer al público y a los distribuidores, lo cual fue todo un éxito.



“El calendario se vendía a 12,95 dólares y terminó vendiendo cerca de un millón de copias. Desde entonces, Latin World Entertainment se ha vuelto una potencia mediática que maneja licenciamientos, producciones de marketing y desarrollo. Creciendo al tiempo de su aterrizaje en la pantalla con papeles en 'Un amante para tres' ('Chasing Papi'), 'Cuatro Hermanos' ('Four Brothers') y 'Tyler Perry's Meet the Browns' ”, señala la revista.



Sofía Vergara también se ha destacado en los negocios y en 2011 firmó su primer contrato con la cadena de tiendas Kmart, en la que hizo siete colecciones de su línea de ropa cada año hasta cuando terminó el acuerdo en 2015. Según 'Forbes', a partir de ese año la colombiana pactó otros acuerdos con marcas como Shark Ninja y la cadena de muebles Rooms To Go. Además, su línea de 'jeans' en la cadena de tiendas Walmart “ha vendido suficientes 'jeans' para construir una torre cuatro veces más alta que la torre Eiffel”, sin contar otras de sus iniciativas, que incluyen una línea de varios perfumes.



Además, Sofía Vergara, quien está casada con el actor Joe Manganiello, recientemente hizo una alianza con la organización sin ánimo de lucro Kiva, para lanzar un fondo global que ayude a más de un millón de organizaciones y personas que han sido afectadas por la pandemia.