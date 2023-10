¿Sofía Vergara le hizo Photoshop a su foto? Usuarios en redes se pillaron un detalle

Este 22 de octubre, la actriz Sofía Vergara sorprendió a sus seguidores al publicar unas imágenes en las que se veía su nueva colección de jeans para Walmart. Sin embargo, la barranquillera recibió malos comentarios, pues algunas personas afirmaron que había modificado sus fotografías.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó unas imágenes posando al frente del espejo de su baño y mostró como sé vía la prenda por delante y por detrás, con el objetivo de que sus seguidores pudieran ver como el jean se acomodaba a sus curvas. Además, compartió que este era el modelo "#TheMarisol", para que sus fans pudieran adquirirlo.



Sin embargo, algunos de sus seguidores notaron que había unos detalles raros en ambas imágenes, pues, según los seguidores, el suelo estaba distorsionado. Por esta razón, algunos pensaron que fueron intervenidas con Photoshop.



"Terrible trabajo de Photoshop"; ¿La chimenea está torcida?"; "Esa chimenea está muy doblada jajaja"; "Photoshop 10/10. Buen trabajo"; "Ya eres espléndida Y el mundo lo sabe. ¿Por qué necesitabas hacerle Photoshop a la foto?"; "¿Por qué tenías que hacerle Photoshop. Creíamos en ti", son algunos de los mensajes de sus fans.

Sin embargo, varios internautas defendieron a la actriz comentando que no importaba que su fotografía estuviera retocada, que igual ella tenía un muy buen cuerpo.



"No importa si la imagen está retocada con Photoshop o no. 1. Sigue siendo una de las mujeres más bellas del mundo, y 2. ¡Sus jeans son increíblemente cómodos! Tengo varios pares y me encantan"; "Los he comprado, y se ven tan bien"; "Luces increíble Sophia. Grandes tiempos por delante para ti. Dios los bendiga", escribieron.



Hasta el momento, Sofía Vergara no ha hecho comentarios al respecto.

¿Sofía Vergara tiene un nuevo amor?

Hace unos meses, la estrella de 'Modern Family' dio a conocer la noticia de su divorcio del actor Joe Manganiello, después de siete años de matrimonio. Todo parece indicar que la barranquillera decidió darse una nueva oportunidad en el amor y recientemente fue vista saliendo con el cirujano ortopédico Justin Saliman camino al restaurante Funke de Beverly Hills.



Se conoce que Saliman se ha dedicado a la medicina deportiva y en artroscopia. Según su página web, se ha especializado en lesiones de hombro, cadera y rodilla, lo que lo convierte en un doctor muy solicitado en Estados Unidos.



El doctor ha salido con otras estrellas de Hollywood, ya que en el pasado estuvo en un matrimonio de 10 años con Bree Turner, actriz de producciones como “Grimm”, “The Ugly Truth”, entre otros.



Con la actriz tuvo dos hijos: Stella, de 13 años, y Dean, de 11. Sin embargo, su relación terminó en 2018, cuando decidieron separar sus caminos.

