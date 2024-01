¿Fue actuado? Sofía Vergara habla, por primera vez, de su entrevista con Pablo Motos

El pasado 8 de enero, Sofía Vergara fue la invitada del programa 'El Hormigueo' de la cadena televisiva Antena 3. Este fue una de las entrevistas más vistas del show, pues en las redes sociales se destacó que tuvo cinco millones de espectadores en su estreno.



Sin embargo, su reacción cuando el presentador Pablo Motos le preguntó por su nivel de inglés y le pidió que pronunciara 'Modern Family', frente a esto, la colombiana respondió: "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?".



(Además: Sofía Vergara contó los retos que enfrentó al grabar 'Griselda': 'Me dañé la espalda').

La reacción de la barranquillera causó todo tipo de comentarios en las redes sociales, pues muchos aplaudieron que Vergara defendiera su carrera y su forma de hablar inglés.



Mientras que otros rechazaron que la actriz se encontrara a la defensiva de las preguntas que hacía Pablo Motos.



(Siga leyendo: ‘Griselda’, el proyecto soñado de Paulina Dávila).

¿La entrevista de Sofía Vergara con Pablo Motos fue actuada?

En medio de la promoción de su nueva serie 'Griselda', Sofía Vergara habló de lo ocurrido en su entrevista con 'El Hormiguero' de Antena 3. Inicialmente, la actriz dijo que no tenía nada en contra del presentador.



"La entrevista con Pablo fue como amigos, a mí me dijeron ‘para que sea chistoso métete con él’. O sea, no hay ningún problema, yo no tengo ningún problema con él, lo adoro, me encanta su programa."



(Además: Así fueron los crímenes y la historia de vida de Griselda Blanco, 'la viuda negra').

“La entrevista con Pablo fue como amigos... No tengo ningún problema con él. Lo adoro, me encanta su programa. Estábamos tomándonos el pelo entre los dos”, @SofiaVergara #SofíaVergaraEH pic.twitter.com/kj0oEkm6Co — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 22, 2024

Sin embargo, no todo fue ficción, pues Vergara aseguró: "Hay muchas cositas que sí eran verdad, pero nada fue con mala intención, yo lo quiero mucho".

¿Qué dijo Pablo Motos sobre la respuesta de Sofía Vergara y su broma sobre su pronunciación?

El presentador del programa también se refirió a los comentarios que se hicieron sobre la entrevista, confirmando que todo se trató de una broma entre amigos y no había nada personal.



"Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien y entonces yo le digo: ‘Sofía, vi una entrevista tuya con Kevin Hart en la que no le dejabas caminar y estabas todo el rato vacilándole y él vacilándote a ti; si pudiésemos hacer como si fuésemos dos viejos amigos y me vacilas y te vacilo’, y me dijo: ‘Pues claro que sí'".

Más noticias:

Shakira envía nueva indirecta a la mamá de Gerard Piqué: ¿qué le dijo?

Jennifer Aniston revela su rutina de ejercicios que la mantiene espectacular a los 54