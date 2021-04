Sofía Vergara gana batalla contra su ex por sus embriones congelados

El diario El País informó el jueves que un tribunal de Los Ángeles rechazó el recurso presentado por el empresario Nick Loeb con respecto a la batalla judicial que mantiene con la actriz Sofia Vergara por los derechos de los embriones que congelaron cuando eran pareja y le prohibió al empresario utilizar el material genético sin el consentimiento de actriz.

De acuerdo con el diario español, en su sentencia, el juez citó la “Directiva de formulario” que ambos firmaron en la clínica de fertilidad, un escrito donde se acordó que ambas partes tenían que estar de acuerdo para poder hacer cualquier cosa con respecto a los embriones.



El empresario hizo objeciones al fallo, pero según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso la revista estadounidense People, el juez rechazó su apelación y manifestó que cualquier acción de Loeb “para intentar la implantación de los embriones en una gestante subrogada, o por otro medio de gestación, constituye una violación a la Directiva de Forma”.



En marzo, Sofía Vergara ya había ganado una batalla en la guerra judicial que enfrenta con Loeb por los derechos sobre unos embriones congelados, informaron medios estadounidenses.



La Corte Superior de Los Ángeles (EE. UU.) ordenó que Loeb no puede hacer uso de esos embriones sin "el consentimiento explícito y por escrito" de la actriz colombiana, detalló el portal Page Six.



Vergara y Loeb decidieron usar el método de fecundación in vitro y congelaron embriones cuando eran pareja. Su relación sentimental comenzó en 2010 y en 2012 se comprometieron, pero en 2014 rompieron y poco después comenzaron unas disputas en los juzgados por los embriones congelados que se han alargado durante años.



Vergara sostiene en el caso frente a Loeb que una de las dos partes no puede lograr en exclusiva los derechos sobre los embriones sin el consentimiento del otro. "Hay un contrato y él no puede hacer nada", afirmó en una entrevista en 2015 con Howard Stern.



"Es triste que Sofía, una católica devota, creara intencionalmente bebés para simplemente matarlos", dijo el miércoles Loeb en un comunicado recogido por la revista People, tras conocer este último fallo en su contra.



Influido por sus ideas antiabortistas y ultraconservadoras, Loeb acaba de estrenar una película llamada "Roe v. Wade" sobre el caso que llevó al Tribunal Supremo de EE. UU. a reconocer el derecho al aborto en 1973.



Varios actores de "Roe v. Wade" se quejaron en las últimas semanas de que todavía no han recibido su sueldo por esta cinta rodada en 2018. Loeb ha tratado sin éxito de llevar el caso de los embriones congelados desde la liberal California a la conservadora Luisiana.



Vergara, una de las estrellas hispanas más importantes en EE.UU. gracias a su exitoso papel en "Modern Family" (2009-2020), se casó en 2015 con el actor Joe Manganiello. De muy joven, la colombiana contrajo matrimonio en 1991 con Joe González, de quien se divorció en 1993 y con quien tuvo un hijo llamado Manolo.



*Con EFE