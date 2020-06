Sofía Vergara protagoniza discusión sobre el origen de la arepa

La reconocida actriz colombiana, Sofía Vergara, quien participó en el famoso programa de televisión 'Modern Family', ahora está fungiendo como jurado del 'reality' estadounidense 'America's got talent', emitido por la cadena de televisión 'NBC'.

Su fichaje causó gran sorpresa, pues se dio a conocer en febrero pasado, cuando las jurados anteriores, Julianne Hough y Gabrielle Union, informaran que ya no participarían del show. Así, Vergara se convirtió en la primera mujer latinoamericana en ocupar ese puesto en el 'reality'.



Sus comentarios han causado admiración y su carisma ha resaltado en los episodios del programa, cuyo formato se ha extendido en decenas de países en todo el mundo.



Recientemente, la colombiana protagonizó un 'álgido' debate con uno de los concursantes del show.

Winston Fuenmayor, un mago venezolano, de 21 años, mostró sus capacidades y sorprendió al público y a la actriz, no sólo por su acto, sino por sus comentarios gastronómicos.



Después de que terminó su presentación, se dio el debate entre ambos.



"Winston, eso fue increíble", le dijo Vergara al mago cuando acabó el show. Y más tarde le mencionó la polémica que hay acerca del país en el que se inventó la arepa, ¿fue en Venezuela o en Colombia?



"Nosotros la inventamos", le dijo el venezolano con seriedad, a lo que el público y los otros jurados del 'reality' respondieron con euforia. La actriz bromeó con una amenaza "¿Quieres que presione este botón ahora?", le preguntó, haciendo referencia al mecanismo que tienen los jurados para mostrar que un acto no les gustó.



Fuenmayor abrió los ojos y le dijo que por favor no lo hiciera. "Bueno, entonces sé un buen chico", le dijo Vergara, quien acabó por felicitarlo por los trucos de magia que había ejecutado.

Más tarde, Sofía creó una encuesta en una de sus historias de Instagram en la que les preguntó a sus seguidores en cuál de los dos países se había inventado la arepa. Aunque Colombia ganó, los expertos señalan que es muy difícil determinar cuál es el lugar de origen de ese alimento.



Esto se debe a que la arepa fue inventada antes de que los colonizadores españoles llegaran a América y fueron ellos quienes describieron el plato al ver cómo lo preparaban los pueblos originarios. Es por eso que este sigue siendo un debate abierto.



