Los secretos de la fortuna de Sofía Vergara

La pandemia ha reducido los ingresos de Hollywood, pero el cierre de las salas de cine les ha permitido a los actores de televisión ganar protagonismo. Dentro de las actrices que mejor se han mantenido ante esta situación se destaca Sofía Vergara (y sus ingresos de 43 millones), quien según la revista estadounidense 'Forbes', supera los ingresos de otras actrices reconocidas como Angelina Jolie (35 millones) y la israelí Gal Gadot (31 millones).

La barranquillera, que es reconocida por su papel de Gloria en la comedia 'Modern Family', recibió 500.000 dólares por cada episodio de esta serie que terminó este año y que tuvo 11 temporadas realizadas durante 11 años. Tan solo en la última temporada, Sofía Vergara ganó cerca 9 millones de dólares. Además, por ser parte del jurado de 'America's Got Talent', ella recibe “al menos 10 millones de dólares por temporada”, sin contar sus diversos contratos publicitarios, según 'Forbes'.



Los inicios de su carrera

El éxito de Sofía Vergara viene de años atrás cuando en la década de los noventa realizó su primer comercial para Pepsi, el cual marcó el inicio de su trabajo con la publicidad de marcas y la catapultó como un referente en las pantallas, convirtiéndose en el rostro de varias campañas publicitarias con las cuales comenzó a ganar dinero. En esa misma época, la barranquillera emigró a los Estados Unidos para conducir el programa 'Fuera de serie', aunque al comienzo de su carrera sus trabajos en televisión eran poco frecuentes y el sueldo no era tan bueno, puesto que además estaba criando a su pequeño hijo y necesitaba ingresos para mantenerse a ambos.



Publicidad y despegue

Según señala 'Forbes', la carrera de la Toti dio un giro significativo cuando conoció al reconocido gerente de talentos Luis Balaguer, en 1994. Juntos crearon la firma de gestión de talentos Latin World Entertainment con sede en Miami, y en 1997 lanzaron un calendario de bikini de Sofía Vergara para atraer al público y a los distribuidores, lo cual fue todo un éxito.



“El calendario se vendía a 12,95 dólares y terminó vendiendo cerca de un millón de copias. Desde entonces, Latin World Entertainment se ha vuelto una potencia mediática que maneja licenciamientos, producciones de marketing y desarrollo. Creciendo al tiempo de su aterrizaje en la pantalla con papeles en 'Un amante para tres' ('Chasing Papi'), 'Cuatro Hermanos' ('Four Brothers') y 'Tyler Perry's Meet the Browns' ”, señala la revista.

Desde sus anuncios con Pepsi, empresa con la cual se ha mantenido trabajando, la colombiana ha aparecido en diferentes campañas de publicidad de grandes empresas como Synthroid, McDonald’s, Bally Total Fitness, CoverGirl, Cerveza Águila, Careisma, Dolce & Gabbana y Procter & Gamble, siendo los comerciales de Head and Shoulders los que mayores ingresos le han generado.



Una mujer de negocios

No obstante, Sofía Vergara también se ha destacado en los negocios y en 2011 firmó su primer contrato con la cadena de tiendas Kmart, en la que hizo siete colecciones de su línea de ropa cada año hasta cuando terminó el acuerdo en 2015. Según 'Forbes', a partir de ese año la colombiana pactó otros acuerdos con marcas como Shark Ninja y la cadena de muebles Rooms To Go. Además, su línea de 'jeans' en la cadena de tiendas Walmart “ha vendido suficientes 'jeans' para construir una torre cuatro veces más alta que la torre Eiffel”, sin contar otras de sus iniciativas, que incluyen una línea de varios perfumes.

Además, Sofía Vergara, quien está casada con el actor Joe Manganiello, recientemente hizo una alianza con la organización sin ánimo de lucro Kiva, para lanzar un fondo global que ayude a más de un millón de organizaciones y personas que han sido afectadas por la pandemia.

50 mujeres poderosas de Colombia

En su edición de septiembre, la revista 'Forbes' Colombia presentó por primera vez un listado de las 50 mujeres poderosas del país, con el objetivo de resaltar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos sociales. En el listado se destacan, entre otras, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez; la presidenta de Terpel, Sylvia Escovar, y Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial. Así como también están incluidas en la lista la activista medioambiental y lideresa Francia Márquez y la periodista Jineth Bedoya, sin dejar por fuera a las artistas Shakira, Karol G y Sofía Vergara.



La selección de 'Forbes' estuvo basada en variables como el poder económico y el impacto de sus acciones, así como también la influencia que tienen estas mujeres en cada uno de los sectores: negocios, medios, tecnología, finanzas, filantropía, política y arte.



REDACCIÓN DOMINGO