Critican a Sofía Vergara por apoyar a EE. UU. en los Olímpicos

Sofía Vergara es una de las estrellas más conocidas en la industria del entretenimiento. Esta actriz colombiana ha logrado su fama en Hollywood tras representar a ‘Gloria Delgado-Pritchett’ en la icónica comedia estadounidense ‘Modern Family’.



A sus 49 años se ha convertido en una de las artistas que más ha emocionado a los nacionales al representar el talento colombiano en el exterior y al ser nominada, en diferentes ocasiones, a grandes premios de cine y producciones televisivas como los Globo de Oro, los Premios Emmy, Premios Satellite y los People's Choice Award, entre otros.



Sin embargo, recientemente la llamada ‘Toti’ ha dado de que hablar en redes sociales luego de que compartiera en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que se le ve disfrutando de las competencias de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



En la imagen se ve a la actriz y modelo, nacida en Barranquilla, vestida con lo que aparentemente sería un uniforme deportivo de Estados Unidos, compuesto por una chaqueta blanca con el logo y la bandera del país estadounidense y una gorra azul que tiene las siglas USA (Estados Unidos de América en inglés).



Acompañando la publicación escribió:



“¡Que empiecen los juegos! ¡Buena suerte a todos los atletas increíbles y sintonicen los #TokyoOlympics en @nbc!”.



Al parecer intentó invitar a sus seguidores a que apreciaran las competencias; no obstante, algunos de ellos tomaron a mal que estuviese apoyando con su vestimenta a los deportistas norteamericanos y no a los nacionales que están representando a Colombia.



“¿No eres colombiana?”, “oye cómo así que Estados Unidos si tu eres colombiana”, “¿por qué no te pones una gorra de Colombia y apoyas a tu verdadero país?” , "¿Y la bandera de Colombia dónde está?, son algunos de los comentarios que se pueden leer. Otros, por el contrario, apoyan a Vergara manifestando que es normal que considere a Estados Unidos como su segundo país, ya que le ha permitido proyectar su carrera.



