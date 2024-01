Sofía Vergara reveló la verdad sobre su divorcio con Joe Manganiello

El 2023 fue el año de las separaciones, pero una de las más sonadas y que seguramente sorprendió a más de uno fue la de Sofía Vergara y Joe Manganiello, quienes comentaron que su separación se daba por “diferencias irreconciliables”.



Vale la pena recordar que los actores se conocieron en una cena de corresponsales en la Casa Blanca, en mayo 2014, y al poco tiempo empezaron a salir. En diciembre de ese año Manganiello le pidió matrimonio y en noviembre de 2015 se dijeron si en el altar. Pero en julio de 2023 anunciaron que tomarían caminos separados.

Recientemente, la protagonista de 'Griselda' habló de su separación en el programa estadounidense de televisión 'CBS Sunday Morning' y aseguró que ella sabía que el anuncio iba a hacer una controversia mediática.



"Estás ahí fuera [en el ojo público] y la gente sabe que eso es parte de ser una celebridad. Sabía que iba a pasar. No puedes esconder esas cosas", afirmó.



(Lea también: Lina Tejeiro no estará en ‘La Casa de los Famosos’: esta es la razón de su ausencia).



Asimismo, afirmó que la prensa trato de manera adecuada este tema, pues no hubo especulaciones o datos erróneos. "No estuvo mal. Creo que, ya sabes, tengo que decir que la prensa fue muy respetuosa y muy amable. Y pensé que se iban a inventar más cosas, y ya sabes cómo suele ser", comentó.

Aunque en un principio no se sabían los motivos de su separación, hace unos días la actriz de 'Modern Family' reveló las razones por las que decidieron tomar la decisión de separarse.



(Le puede interesar: Emotivo reencuentro del elenco original de 'Grey’s Anatomy' en los Premios Emmy).



"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé", confesó en el programa español de televisión El Hormiguero. Además, agregó: "Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre. Así que. Si se presenta el amor, tiene que venir ya con hijos".



Se cree que la actriz se dio otra oportunidad en el amor y se rumora que inició una relación con el cirujano ortopédico Justin Saliman, quien estuvo casado con la actriz Bree Turner y del fruto de su amor nacieron sus hijos: Stella, de trece años, y Dean, de once.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Una investigadora acusa a Harvard de rendirse ante Meta tras su despido

Tragedia por muerte de italiana de 20 años al comer un tiramisú: esto se conoce

Impactante: así luce el lugar de la tragedia de los Andes, de ‘La sociedad de la nieve’