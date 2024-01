Sofía Vergara cuenta lo que buscará en su próxima pareja: la lista no es compleja

Hace unos días, la actriz colombiana Sofía Vergara fue entrevistada en el programa español ‘El Hormiguero’, para anunciar el lanzamiento de la nueva serie de Netflix ‘Griselda’, que se estrenará el próximo 25 de enero.



Durante el programa, aunque el presentador Pablo Motos trató de sacar de casillas a la barranquillera con sus comentarios, Vergara no cayó en el juego y, por el contrario, dejó sin armas al español.



En la entrevista respondió varias preguntas sobre su paso por la serie ‘Modern Family’ y otras preguntas personales, incluso sobre su vida amorosa en la sección ‘El súper test’.

Tras un matrimonio de siete años, Sofía Vergara y Joe Manganiello decidieron separarse y por eso ahora a la ‘Toti’ le preguntan qué es lo que busca en una pareja y eso fue lo que precisamente respondió en ‘El Hormiguero’.



A pesar de que se piensa que la actriz podría ser exigente en el amor, ella misma aseguró que debe ser un hombre maduro, es decir, que rodee los 50 años como ella y debe tener hijos.



(Lea más: Sofía Vergara 'peinó' a Pablo Motos, quien quiso corcharla en vivo: ‘Por mentiroso’)



"Un buen mozo sin ser una cosa divina; que no sea actor; y debe tener el mismo dinero que yo o más", aseguró la barranquillera.

Además, en tono de broma manifestó: "yo me acabo de divorciar de un actor, no sé qué quiero ahora, un torero, no sé, preséntenme a alguien".



(Le puede interesar: Sofía Vergara reveló lo que la acompleja de su cuerpo: 'Es horrible tener 51 años')



En cuanto a 'Griselda', la actriz manifestó que es la primera vez que actúa en español y que para el personaje tuvo que pasar por una personificación difícil porque tuvo que aprender a fumar y a ponerse una nariz falsa, dientes y pelo que resultó ser para ella "una pesadilla".

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Las series imperdibles para este 2024

Griselda: la historia real detrás de la 'narco' que inspira la nueva serie de Netflix

Sofia Vergara recordó su infancia y su participación en el Carnaval de Barranquilla