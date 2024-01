Sofía Vergara contó los retos que enfrentó al grabar 'Griselda': 'Me dañé la espalda'

A pocos días de ver la actuación de la colombiana Sofía Vergara en su nuevo reto actoral: 'Griselda', una producción de la plataforma Netflix, que se basa en la vida de la narcotraficante, varios están ansiosos por ver su interpretación.

¿Cuáles fueron los retos que enfrentó al grabar 'Griselda'.

Hace unos días, la barranquillera estuvo en Bogotá para promocionar su nueva producción que se estrenará el próximo 25 de enero. Incluso, tras su llegada al país fue sorprendida por una valla publicitaria, la cual decía: "Sofía Vergara es linda, pero más linda en Colombia".

(Enseguida: Sofía Vergara volvió a Colombia y fue sorprendida al salir del aeropuerto: ‘Me muero’).

Para dar vida a Griselda Blanco, la actriz de 'Modern family' asumió varios retos para lograr realizar la miniserie que cuenta con seis episodios. Uno de ellos fue su transformación física.

En entrevista con el 'NotiCentro 1 CM&', Vergara expresó que fue un gran reto, porque quería dejar atrás su personaje como 'Gloria Delgado', en la serie estadounidense y, darlo todo, para encarnar a la narcotraficante.

(De interés: 'Hacen gran daño a la imagen': la crítica de Roy Barreras a serie de Sofía Vergara).

La también modelo reveló cómo fue su cambio físico: "Hicimos muchas pruebas de maquillaje porque tenía que ponerme peluca, nariz, taparme las cejas, los dientes, tenía que aplastarme el busto, las nalgas para que no se me movieran, para no parecerme a mí”.

Al igual rememoró los duros momentos de la época para el noticiero: “Yo viví en esa época, todos sabíamos quienes eran los narcos, yo en mi vida oí de ninguna mujer metida en este negocio, realmente en mi cabeza no existía una mujer que pudiera hacer esto, poquito a poco fui buscando y me di cuenta de que era realidad".

(A continuación: Sofía Vergara reveló la verdad sobre su divorcio con Joe Manganiello).

Además, en su esfuerzo por conseguir la mejor actuación, reveló que se lastimó y le dejó graves secuelas: "Me dañé la espalda de por vida”. Esto surgió por adoptar una posición no sana al pararse.



“Me dañé la espalda de por vida. Me inventé una forma de pararme, (…) duré 6 meses en esa posición extrañísima de mi cuerpo, a los 50 años y yo pensé que, andaba perfecto", expresó Sofía Vergara.



Confesó que hubo un día en el que no pudo ir al 'set' de grabación, porque se paró de la cama y se sintió muy mal: "Me tuvieron que inyectar, me dañé una vértebra y ahora todo el tiempo me molesta”.

Sofía Vergara y el director Andy Baiz hablan con EL TIEMPO sobre 'Griselda'

Más noticias en EL TIEMPO

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO