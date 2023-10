Sofía Vergara en la piel de Griselda Blanco

“Siempre hay cosas buenas por venir… Quiero decir, ¡como mis 50!”. Así habló Sofía Vergara, conocida sobre todo por conquistar risas y corazones con su papel en Modern Family, sobre el momento actual que está viviendo, en palabras recogidas por Entertainment Tonight.



Y es que la actriz, que el pasado julio anunció su ruptura con su marido, el también actor Joe Manganiello, parece haberse repuesto completamente del mal de amores y disfrutar de su madurez, mientras se prepara para el estreno de Griselda, la serie de Netflix sobre la conocida narcotraficante colombiana, de la que también es cocreadora y coproductora ejecutiva, y que verá la luz en enero de 2024.



Griselda Blanco, conocida por apodos como ‘la madrina de la cocaína’ o ‘la viuda negra’, fue socia de Pablo Escobar y responsable del cartel de Medellín, uno de los carteles de la droga más importantes del mundo hasta su asesinato en 2012.

Ella asegura que para este papel se preparó a conciencia: “tuve que cambiar mi forma de hablar y caminar”. Y viendo la expectativa, todo apunta a que, efectivamente, le esperan muchas más cosas buenas.

Sofía Margarita Vergara Vergara nació el 10 de julio de 1972 en Barranquilla (Colombia). Creció en una familia católica y numerosa, con cinco hermanos. Su incursión en el mundo del espectáculo empezó de casualidad: a los 17 años, Sofía fue descubierta por un fotógrafo en la playa y este encuentro le abrió las puertas al mundo del modelaje. Hizo un anuncio de Pepsi que tuvo gran éxito en Colombia, y esto la catapultó como modelo local de pasarela y publicidad. Además, empezó a asistir a la Escuela de Actuación Talleres Creativos.

Sofía Vergara pronto se mudó a Miami, Estados Unidos, para perseguir sus sueños en el mundo del entretenimiento y firmó un contrato de exclusividad con la cadena hispana Univisión. Presentó programas como Fuera de serie (1995-1998) y A que no te atreves (1999).

También, de la mano de Televisa, participó en telenovelas como Acapulco, cuerpo y alma (1995) o Fuego en la sangre (2008). A su vez, hizo pequeñas apariciones en películas como Big Trouble (2002) o Chasing Papi (2003). En el 2000, en la primera etapa de su carrera como actriz, sufrió un duro golpe: tuvo que luchar contra el cáncer de tiroides, del que se recuperó tras serle extirpada la glándula y tratarse con yodo radiactivo, y explicó en The New York Times que sigue un tratamiento para el hipotiroidismo.



El salto a Hollywood

Pero su verdadero salto a la fama en Hollywood le llegó con su trabajo en la exitosa serie de comedia Modern Family, que se emitió desde 2009 hasta 2020 y le valió numerosos elogios y premios, incluyendo cuatro Premios Emmy.

A pesar de que guarda enorme cariño por esta etapa, que la convirtió en la actriz mejor pagada del mundo, para su último trabajo se ha esforzado en que no la recuerden como ese personaje: “no quería parecerme a Gloria Pritchett con nariz postiza”, dijo a Fotogramas.

Vergara ha tenido una destacada carrera en el cine en cintas como New Year’s Eve (2011), Machete Kills (2013), The Emoji Movie (2017) o Strays (2023). También fue productora de Killer Women (2014), es juez del programa de talentos America’s Got Talent desde 2020 y ha sido juez en Germany’s Next Topmodel (2023).

En cuanto a su vida personal, Sofía Vergara se casó a los 18 con su novio del colegio, Joe González; tuvieron un hijo, Manolo, en 1991, pero se divorciaron en 1993. En 1994, fue presentadora del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y se rumoreó que estaba sentimentalmente relacionada con el cantante Luis Miguel.

Su corazón volvió a estar ocupado fugazmente en 2012 al comprometerse con el actor y empresario Nick Loeb. Sin embargo, en 2014 rompieron el compromiso. En las navidades de ese mismo año salió a la luz que llevaba seis meses en una relación con el actor Joe Manganiello, con quien se casó en 2015. Tras siete años de matrimonio, la pareja anunció su separación en julio, en un comunicado conjunto publicado por Page Six.



Sofía Vergara ha reconocido que esta es una etapa de “muchos cambios, muchas cosas buenas, locuras y cosas malas, pero también cosas buenas”, según dijo a Entertainment Tonight.

NORA CIFUENTES

Efe Reportajes