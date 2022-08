Aunque han pasado cuatro días desde la posesión del nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, el evento histórico aún sigue dando de qué hablar, pues fueron muchos los símbolos que rodearon la ceremonia.

Una de las cosas que más llamó la atención fue lo trasgresora que fue el acto de investidura en términos de 'moda'. Francia Márquez, la vicepresidenta, la familia presidencial y algunos asistentes, dejaron de lado la etiqueta sobria para resaltar la belleza de los colores y los tejidos artesanales colombianos.

Si bien Márquez ha sido un claro ejemplo de coherencia entre el discurso y la forma de vestir, este domingo, Sofía Petro no se quedó atrás. La joven, estudiante de ciencias políticas, decidió hacer gala de un poderoso mensaje en su vestuario: justicia social y justicia climática.

La hija de Gustavo Petro, quien fue tendencia en redes sociales por su elegancia, lució un vestido de tres piezas en tonos morados, un ‘guiño’ al feminismo, con bordados hechos a mano por artesanos de diferentes partes de Colombia.

De acuerdo con su diseñador, Diego Guarnizo, se trató de un atuendo que "habla de la unión, de vida, de respeto, de tradición y de cultura". Un traje que no pasó desapercibido, pero cuyos protagonistas fueron los rostros detrás de cada tejido, bordado y decoración.

Sofía Petro, Antonella Petro y Verónica Alcocer durante la posesión presidencial de Gustavo Petro. Foto: EFE

¿Qué dijo Sofía Petro sobre el vestido que usó en la posesión presidencial?

Sofía Petro agradeció en sus redes sociales los comentarios de admiración que recibió tras la posesión de su padre y aprovechó para revelar a quienes estuvieron detrás de su vestuario.

“Quiero agradecer todos los lindos mensajes que he recibido por mi aparición en la posesión, pero yo solo caminé y me senté”, escribió Sofía en su cuenta de Instagram.

Y añadió: “Los protagonistas, los del mérito, los que deben llevar todos los aplausos son María Elsy y Adriana Gómez, artesanas de Ciudad Bolívar que bordaron mi chaqueta; Teresa Jacanamijoy y Eisenjauer de la comunidad Kämentsa del Putumayo, quienes tejieron los chumbes del top; Gladys Nacavera de la comunidad embera Chami de Chocó, que hizo el tejido en chaquiras del top; Diego Guarnizo, quien es un gran artista y ser humano; y sus costureros, que unieron todas las piezas para crear una pieza tan simbólica para este momento tan especial”.

Finalmente, Sofía aclaró que su vestuario no son decoraciones superficiales, sino una preocupación real con la que espera haber hecho mella en los potenciales actores de cambio que la vieron: “Los mensajes justicia social y justicia climática no son decoraciones para aparentar, son profundas exigencias/preocupaciones que tengo no solo por Colombia sino por el mundo entero”.

