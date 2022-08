Sofía Petro aprovechó su red social de Instagram para contarles a sus seguidores cómo ha sido el proceso de ser hija del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y cómo se ha sentido al respecto, pues últimamente ha sido el centro de atención en muchos titulares de diferentes medios de comunicación.

La joven aseguró además que padece del síndrome del impostor (trastorno psicológico en el cual las personas exitosas son incapaces de asimilar sus logros) y aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo y solidaridad a aquellos que, al igual que ella, padecen de lo mismo.

Declaraciones en su red social Instagram

En sus declaraciones, Sofía destacó que, hoy en día, su enfermedad está apoderándose de ella por todo lo que está viviendo: que su padre ganara las elecciones, estar en la casa presidencial y vivir la vida, no de una niña normal, sino la vida de la hija del presidente de Colombia.



“Esta enfermedad es un estado psicológico que te hace pensar que no estás a la altura de la situación, que no mereces lo que tienes, dónde estás o tus logros”, dijo.

Asimismo, abrió su espacio diciendo que “en dado caso de que alguien por ahí sienta algo parecido, este es un recordatorio de que sí, sí mereces estar donde estás, nada ha sido gratis, no cayó del cielo, lo vales”.

La enfermedad es más común de lo que parece

Según la doctora Valerie Young, siete de cada 10 personas alguna vez lo han sufrido en su vida.



"Millones de mujeres y hombres en todo mundo, desde exitosos directivos de empresas, hasta brillantes estudiantes o actrices están secretamente preocupados por no ser tan capaces como todos creen", aseguró Young en el medio ‘BBC’.

Aida Baida Gil escribió el libro ‘Cómo superar el síndrome del impostor’ al escuchar por primera vez a la doctora Young, pues se sintió completamente identificada y decidió plasmarlo en un texto.



Según Baida Gil, quienes lo sufren "tienen la sensación de no estar nunca a la altura; de no ser lo suficientemente buenos, competentes o capaces; de ser impostores, un fraude".

Young explicó que hay dos niveles: uno que desaparece con el tiempo y la experiencia, y que se manifiesta cuando nos sentimos inseguros ante un nuevo reto o puesto de trabajo; y otro más grave, que empeora con el pasar de los meses.



"Asumes que tu éxito es cuestión de suerte y nunca lo achacas a tu inteligencia sino a factores externos o al hecho de que hayas tenido que trabajar muy duro para lograrlo", expresó. De esta manera, si padece estos síntomas, lo mejor es consultarlo con un experto para que aseguren si efectivamente se refiere a la enfermedad.

¿Puede curarse?



Si se siente identificado con dicha situación, lo mejor que puedes hacer, según la experta, es comenzar a dar las gracias cada que le den un cumplido. "Sin dar excusas, sin justificarte. Simplemente dar las gracias".



Lo normal es que con el tiempo desaparezca esa sensación, pero, de no ser así, sería bueno que "investigue más sobre el tema, reconozca las normas que se exige a usted mismo y cambie los guiones internos cada vez que se enfrente a una situación de estrés".

