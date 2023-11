Miss Colombia 2022 responde a acusaciones de mujer que la denuncia por 'daños' en Suiza

Sofía Osío Luna, Miss Colombia 2022, se enfrenta a la denuncia de una mujer en Suiza que la responsabiliza por perder su trabajo en una institución debido a que, según ella, la modelo no acató las normas del colegio.



Además, la mujer señala que Luna publicó unas fotos de menores de edad sin el consentimiento de los padres.



Ante las declaraciones, la Miss Colombia 2022 respondió y negó las acusaciones. De hecho, contó que la mujer la estaría extorsionando.



Annemarie Waltinger-Olarte es el nombre de la mujer que puso la denuncia contra Osío. La mujer envió una carta a El Universal con su versión de los hechos ocurridos.



Olarte denunció que Sofía Osío Luna cometió un supuesto "abuso", que como consecuencia la llevó a perder el trabajo.



Anne era profesora para la educación especial en Suiza. Su trayectoria era de 40 años y era amiga de los padres de la señorita Colombia.

Durante la visita, la profesora le pidió explícitamente que no tomara fotos o videos de los menores, ya que los padres no lo habían permitido.



No obstante, según la mujer, Osío hizo caso omiso y el “lunes, 26 de junio, aparecieron fotos películas en Instagram y eso era inaceptable”. Ese mismo día, se dice, despidieron a Anne.



Ante las fuertes declaraciones, El Universal se contactó con el Concurso Nacional de Belleza (CNB), en cabeza de Raimundo Angulo.

Angulo calificó a la denunciante como una “estafadora”, señaló que el caso ya está en manos de la Fiscalía y que los padres de Sofía ya tienen un abogado, pues las razones del despido de la profesora no tienen nada que ver con la Miss Colombia 2022.



Sin embargo, faltaba que Sofía Osío se pronunciara. Esto fue lo que dijo la Miss Colombia.

‘El evento se desarrolló de manera armoniosa’: la respuesta de Osío

En un comunicado compartido a El Universal, Osío respondió a las acusaciones y lo negó todo.



“El evento se desarrolló de manera armoniosa, culminó sin problemas, muchos niños y maestros se tomaron fotos conmigo y demás. Al día siguiente, en mi red social Instagram, publiqué un video de 10 segundos donde recogí los momentos inolvidables de ese día, me cuidé mucho de no mostrar los rostros de los niños ni la identidad del colegio”, escribió la barranquillera.

Y agregó: “Desde ese momento, estos señores, a través de chats de WhatsApp y la aplicación Telegram, vienen exigiendo a mi padre Fernan Manrique Fernández, unas altas sumas de dinero a cambio de no denunciarme, no presentar demandas y no publicar información en medios de comunicación”.



El caso ya está en manos de la Fiscalía y sigue la investigación.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

