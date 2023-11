Miss Colombia 2022 enfrenta denuncia en Suiza por 'daños y perjuicios': los detalles

Sofía Osío Luna, Miss Colombia 2022, fue denunciada por una mujer identificada como Annemarie Waltinger- Olarte, quien en una carta dirigida al diario cartagenero El Universal señaló que la reina colombiana sería culpable de que ella perdiera el empleo por un supuesto ‘abuso’, que le ocasionó 'daños y perjuicios'.



(Puede leer: 'Usaba cloro para cambiar mi piel': la dura historia de Miss Buenaventura).

En la carta, la mujer destaca que esto sucedió en junio de 2023, cuando Osío Luna estuvo en Suiza.



El Universal se contactó con el Concurso Nacional de Belleza, en cabeza de Raimundo Angulo, y él dijo que Annemarie Waltinger- Olarte es una “estafadora”. Este es el caso que envuelve a la Miss Colombia 2022.

¿Qué pasó y de qué acusa a Sofía Osío Luna?

Su madre, Susy Luna de Manrique, me pidió que llevara a Sofía a mi colegio para conocer la labor con los niños especiales

Según la carta enviada a El Universal, una mujer llamada Annemarie Waltinger- Olarte denunció que Sofía Osío Luna cometió un supuesto "abuso", que como consecuencia la llevó a perder el trabajo.



Anne era profesora para la educación especial en Suiza. Su trayectoria era de 40 años y era amiga de los padres de la señorita Colombia.



“La Miss Colombia 2022, Sofía Osío Luna, es hija de amigos míos de Barranquilla. A raíz de su viaje a Europa, su madre, Susy Luna de Manrique, me pidió que llevara a Sofía a mi colegio para conocer la labor con los niños especiales”, expone Anne W en la misiva.

(Además: (Video) Camila Avella, Miss Universe Colombia 2023, estuvo en 'El Desafío': así se veía).

El lunes, 26 de junio, aparecieron fotos películas en Instagram y eso era inaceptable

Durante la visita, la profesora le pidió explícitamente que no tomara fotos o videos de los menores, ya que los padres no lo habían permitido.



“La vicerrectora me pidió que le aclarara a Sofía y a su hermana en español, porque ella se lo había advertido en inglés, que no se permitía a la institución tomar fotos sin permiso de los padres y mucho menos usarlas en redes sociales por el derecho a la privacidad de los niños”, dice en la carta.



No obstante, según la mujer, Sofía hizo caso omiso y el “lunes, 26 de junio, aparecieron fotos películas en Instagram y eso era inaceptable”. Ese mismo día, se dice, despidieron a Anne.

‘No he recibido ni una disculpa por el daño’: Anne en la misiva

Según la carta, la mujer afectada señaló como responsables a los padres de la Miss Colombia y a la señorita Colombia por los daños causados, ya que la mujer tenía un contrato hasta el 31 de diciembre de 2023 y perdió 6 meses de trabajo.



Con respecto a esto, la profesora no ha recibido ni una propuesta o disculpa para reparar el daño causado, según ella.

(Le puede interesar: Ella es Camila Avella, Miss Universe Colombia 2023: primera reina casada y con una hija).

“Con su glamor del show de Miss Colombia inadecuado, Sofía Osío también lastimó la imagen de Colombia y deja un amargo recuerdo. Me pregunto si eso es digno a una reina embajadora Miss Colombia”, finalizó la misiva.

La respuesta del Concurso Nacional de Belleza

Ante las fuertes declaraciones, El Universal se contactó con el Concurso Nacional de Belleza (CNB), en cabeza de Raimundo Angulo.



Angulo calificó a la denunciante como una “estafadora”, señaló que el caso ya está en manos de la Fiscalía y que los padres de Sofía ya tienen un abogado, pues las razones del despido de la profesora no tienen nada que ver con la Miss Colombia 2022.



Hasta el momento, Osio Luna no se ha pronunciado al respecto.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

