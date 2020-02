Modelo con síndrome de Down participó en la semana de la moda de NY

Desde pequeña, la puertorriqueña Sofía Jirau soñaba con estar en las pasarelas de uno de los eventos más importantes de moda del mundo: la semana de la moda de Nueva York. En este 2020, y con tan solo 22 años, su sueño se hizo realidad.



Mimi González, madre de Sofía, nunca sobreprotegió a su hija, quien tiene síndrome de Down. Ella es la segunda de cuatro hermanos y si bien las atenciones requeridas por su condición siempre las ha tenido, no ha gozado de un trato especial, la criaron igual que a sus hermanos.

Su madre la enseñó a ser independiente y a nunca tener límites, como lo contaron ambas en una entrevista concedida al medio digital puertorriqueño 'Aquí en la Fila'.



Su gusto por el modelaje le surgió desde pequeña, así como por cantar y bailar. Y desde ese momento asistió a escuelas de modelaje en San Juan, en las que le enseñaron a caminar en pasarela y los movimientos clave que toda modelo debe aprender.



Hoy en día, esos aprendizajes los complementa con rutinas de ejercicio en gimnasio, que incluyen pesas y cardio.

Su paso a paso

Su carrera profesional empezó en el 2019, desfilando con varios diseñadores puertorriqueños y uno de ellos fue Kelvin Giovannie.



Un año después, y ya con experiencia, Marisa Santiago le tendió la mano y la invitó a su pasarela en la semana de la moda de Nueva York, que se realizó los primeros días de febrero.



Marisa llamó a Sofía para una prueba de vestuario y, según le dijo al diseñadora a 'Aquí en la fila', desde que "se probó el vestido, sabía que era la indicada para lucirlo en la pasarela".



El tan esperado día llegó. El pasado 8 de febrero fue cuando la joven vivió su tan esperado momento en la 'capital del mundo' y todos los focos se centraron en ella y en su vestido negro de estampado animal.



A través de su Instagram, Sofía contó su experiencia y compartió fotos: “Cumplí un sueño. Yo nací para esto y quiero demostrarle al mundo que tengo todo lo que necesita una modelo para brillar”,



“Estar al lado de ella da un espíritu de positivismo”, reconoció la diseñadora.

La joven también publicó el video del momento cuando desfiló por la pasarela y lo acompañó con el siguiente mensaje: “Un día me miré al espejo y dije: 'Yo voy a ser modelo y yo voy a llegar a Nueva York', y miren aquí estoy. Lo logré y ahora quiero modelar en todo el mundo”.

En el papel de empresaria

La Fundación Síndrome de Down de Puerto Rico ha impulsado a Sofía y a otros jóvenes a cumplir sus sueños. Esta entidad trabaja para lograr una integración efectiva de las personas con síndrome de Down a las estructuras sociales, académicas y económicas del país.



Gracias a la fundación y al apoyo de su familia, Sofía, además de ser modelo y haber colaborado con diferentes fotógrafos, ha logrado estructurar su propia empresa: ‘Alavett’, que está inspirada en la frase favorita de Sofía 'I love it' ('me encanta') y en la que se pueden adquirir desde camisetas, carteras, gorras hasta accesorios para el hogar.



Asimismo, fue contratada por Alessandra Correa, fundadora de INprende (una aceleradora de emprendimientos), para su departamento de servicio al cliente.



“Sofía es una joven que tiene un talento innato y un corazón gigante que no conoce de límites, pues así la han criado.”, aseguró a 'Aquí en la Fila'.

