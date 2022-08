Sofía Jaramillo es una reconocida modelo colombiana que ha participado en varios programas de la pantalla chica como ‘Soldados’ y ‘Mundos Opuestos’. En redes sociales también es conocida por su cercanía con sus hermanas Laura y Angélica Jaramillo.



En los últimos años se ha convertido en una exitosa empresaria con su propia marca de alimentos saludables. En redes tiene más de un millón de seguidores y suele publicar contenidos de cocina.



Hace unas horas reveló que estaría siendo víctima de amenazas a través de mensajes en Internet. Algunos inescrupulosos habrían intentado atacarla prometiendo encantos de brujerías contra ella y su familia.



La exparticipante de ‘realitys’ no se tomó bien los comentarios y decidió mostrar las amenazas en sus historias de Instagram. El martes 23 de agosto subió las imágenes de la conversación.



“Les voy a compartir algo en lo que me acaban de etiquetar, me acaban de hacer una amenaza de brujería. Quisiera saber quién hay detrás de ese mensaje y quisiera entender por qué tanto odio y por qué esas palabras, quisiera saber quién es”, expresó Jaramillo.



Continuó mostrando algunos de los comentarios que recibió de una cuenta falsa que tendría una foto de perfil similar a la de su pareja. Jaramillo expresó que no cree en este tipo de actividades pero que la impactó el tono de los mensajes.



“Se van a alojar en su mente y la de su hijo, ciertos seres demoníacos por denuncia, (muchos) que se van a encargar de vivir de su cuerpo y de su mente, todos los días, todas las noches. Hasta que pague hasta el último servicio y todos los bienes adquiridos por obsequio y fama, a razón de un salario menor. Poco a poco va a sentir su mundo expuesto”, escribió la persona desconocida.



La modelo se mostró preocupada por saber quién estaría detrás de las amenazas cargadas de odio. Asimismo aseguró que se siente tranquila debido a su fe católica.



La modelo también se desempeña como chef de cocina. Foto: Instagram: @sofia_jaramillov

La anterior polémica de Sofía Jaramillo

Hace unas semanas fue tendencia en redes sociales luego de que cometiera un error entre dos palabras comunes. La caleña tuvo un lapsus que la llevo a confundir el significado del termino ‘heterosexual’.



“¿De uno a diez, qué tan heterosexual eres?”, le preguntaron, a lo que Jaramillo respondió que “uno o cero porque no siento atracción por personas de mi mismo sexo”.



La contestación causó risas y burlas entre los cibernautas. El caso se viralizó a tal punto que Laura Jaramillo, hermana de Sofía, salió a defenderla de las críticas.



“Estoy indignada porque están tratando mal a mi hermana por un error que tuvo. Uno no tiene que sabérselas todas en el mundo y la están atacando mucho y feo. No me gusta que denigren a un familiar”, señaló Laura en sus historias de Instagram.



Tras la polémica, Sofía Jaramillo fue corregida e inmediatamente pidió disculpas por su error. Sin embargo, el video del hecho se difundió rápidamente entre los usuarios de redes.

