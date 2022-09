Sofía Castro, una reconocida 'youtuber' colombiana que acumula casi nueve millones de seguidores en su canal de YouTube, reveló que a mediados de abril se internó en una clínica psiquiátrica debido a una fuerte crisis en su salud mental.



La joven les contó a sus fanáticos los detalle que la llevaron a tomar dicha decisión y cómo fue su estadía en este lugar. A su vez, aconsejó a su audiencia.



Castro comenzó diciendo que ella no es víctima de nadie y pidió que lo que iba a decir no fuera usado para atacar a personas en específico; reconoció que llevó mal sus relaciones amorosas, poniéndolas por encima de todo, incluso sobre su salud mental. A su vez, señaló haber tenido dependencias a estas y tener una baja autoestima.



Contó también que "tocó fondo" en la madrugada del 2 de abril de este año por algo que vio en redes sociales. En ese momento, señaló Castro, se despidió de su mamá y de su hermano, prendiendo las alarmas en su familia.



A pesar que su madre intentaba calmarla, Castro aseguraba que se sentía muy mal. "Solo sentía mucho dolor", señaló en su video.



Ante la difícil situación, la joven le pidió a su familia que la internara en una clínica psiquiátrica, cosa que hicieron esa misma madrugada.



"Nadie lo sabía. Todo era falso, yo me odiaba. Llevaba tres o cuatro años con pensamientos suicidas", explicó la 'youtuber'.



Cómo es estar en una clínica psiquiátrica

Sofía Castro reconoció que salir de la clínica fue difícil. Foto: Youtube Sofia Castro

Sofía Castro contó que en esa madrugada un doctor la atendió para hacerle una entrevista diagnóstica. "No me preguntaron si era alérgica a un medicamento o cosas así. Me preguntaban si me quería hacer daño, con completa normalidad. Asimismo yo les respondía", señaló.



La joven youtuber contó que tras la entrevista decidieron internarla de inmediato, la llevaron a una habitación, le pidieron que se quitara todas sus perforaciones y revisaron que no tuviera lesiones en su cuerpo.



Estando allí recibió medicinas para la depresión y ansiedad, que, según cuenta, le provocaron mucho sueño, llevándola a dormir todo el día y regular de nuevo su organismo.



"Yo estaba comiendo una vez al día y estaba durmiéndome a las 4:00 a.m. y despertando hasta la 1:00 p. m.", confesó.



Conforme pasó el tiempo, Castro fue socializando con otros internos, encontrando en ellos nuevos amigos que se preocupaban por lo que ella sentía. A su vez, empezó ha realizar otras actividades, como hacer manillas.



Y aunque esto ya era un avance, la joven reconoció que se sentía muy mal por estar internada en la clínica, a pesar que ella misma lo había pedido. Sin embargo, ese sentimiento empezó a desaparecer al cuarto día, cuando ya empezó a sentirse mejor.



"Me siento orgullosa de estar ahí. Por fin pedí ayuda, llevo cuatro años ocultado esto", señaló entre lágrimas en su video.



Finalmente, Castro obtuvo su salida a los 10 días de haber internado. Sin embargo, reconoció que no fue fácil.



Señaló que fue un choque de realidad y que sintió que podía recaer en cualquier momento, pero el apoyo de su mamá fue clave. Durante la primera semana la acompañó, pero al momento de dejarla, Castro recayó en "malas mañas".



Sin embargo, volvió a 'levantar la mano' y empezó a asistir a terapias. En ellas, según contó, pudo darse cuenta que no reconocía en sí las cosas buenas que tiene.



"Ahora vivo el día a día. Me amo mucho. No entiendo cómo pude tratarme tan mal", contó.



Finalmente, la 'youtuber' invitó a sus seguidores a que no teman buscar ayuda y a que no satanicen el uso de medicamentos si los requieren.