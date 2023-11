Snoopy y Charlie Brown: ¿quiénes son los otros amigos de este dúo?

Los dibujos animados de ‘Peanuts’, en el que aparecen el beagle ‘Snoopy’ y su amo ‘Charlie Brown’, surgieron de una tira cómica creada el 4 de octubre de 1950 por Charles Schulz. En los primeros lanzamientos de la historieta, el perro no mostraba sus pensamientos, solo acompañaba a su dueño, según ‘Gráffica’.



Incluso, el primer nombre del peludito se iba a llamar ‘Sniffy’, el cual fue descartado al saber que ya estaba siendo utilizado en otra producción. Con el paso del tiempo, el personaje fue adquiriendo comportamientos humanos como los diálogos internos que son tan característicos del muñeco.

Se le dibujó su casa, en la que se suele acostar en el techo debido a que tiene claustrofobia, dejó de caminar en sus cuatro patas para andar con las dos traseras y se relacionaba cada vez más con sus compañeros de historieta, de acuerdo con el medio mencionado anteriormente.



¿Quiénes son sus compañeros?



Luego de diversos cambios que tuvo la historieta por parte de su creador, se lanzó la serie de televisión en la que se apreciaron los colores de todos los personajes. Mientras que en 2015 salió su película llamada ‘Snoopy y Charlie Brown: Peanuts’, dirigida por Steve Martino.



Si bien, muchos conocen al dúo de los dibujos animados, pocos recuerdan o no identifican quiénes eran los amigos con quienes se relacionaban los protagonistas dentro de las producciones.

‘Woodstock’



Es una ave amarilla que suele ser el principal cómplice de las travesuras de ‘Snoopy’, con quién se comunica a través de un lenguaje que solo utilizan los dos. Además, tiene diversas profesiones, entre las cuales está: mecánico, secretario y líder de los exploradores Beagle.



‘Linus Van Pelt’



Este personaje es un niño que se caracteriza por llevar a su lado una manta azul que le brinda seguridad, suele ser quien le levanta los ánimos a sus compañeros y es el menor del grupo de amigos. También, es el hermano mayor de ‘Bis’ y el menor de ‘Lucy’, según ‘Peanuts Wiki’.



‘Lucy Van Pelt’



Contraria a su hermano menor, ella acostumbra ser quien molesta a los pequeños y a sus propios padres, debido a su actitud que se caracteriza por ser cínica y gruñona. Su vestuario está conformado por un vestido azul y unos zapatos de color blanco.



‘Schroeder’



Se caracteriza por ser un amante de la música de Beethoven, a quien frecuentemente se le ve con un pequeño piano de juguete, hace parte del equipo de béisbol, pero no cuenta con mucha agilidad para el deporte, puesto que nunca logra batear la pelota. Además, piensa que Beethoven fue uno de los presidentes de Estados Unidos, de acuerdo con ‘Peanuts Wiki’.



‘Peppermint Patty’



En cuanto a los deportes, esta niña suele tener una gran agilidad y facilidad al practicarlos, pero el que más disfruta es el atletismo, lo único que se le dificulta es tener buenas notas en sus estudios, razón por la que odia el colegio.



‘Marcia’



Es la mejor amiga de Peppermint, a quien le suele llamar “señor”. A esta pequeña se le facilita tener éxito en sus notas de la escuela, suele destacar debido a su gran inteligencia y destreza en la música y el patinaje, según la página mencionada anteriormente.



‘La pequeña pelirroja’



Es la chica nueva del barrio de quien Charlie Brown está enamorado, pero no aparece dentro de la historieta, ya que la intención en este personaje es representar a un amor no correspondido.



Entre los personajes que no son tan allegados a los protagonistas se encuentran ‘Violet’, una de las más inteligentes y populares del barrio; ‘Patty’, la mejor amiga de la anterior niña; ‘Pig Pen’, quien se caracteriza por tener una buena autoestima y ‘Shermy’ que realiza pasos de baile como un zombie.

