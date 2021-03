Celebridades que fuman marihuana y lo admiten sin tapujos

El consumo de marihuana es un tema que continúa siendo tabú en la sociedad, entre otras cosas, porque no es legal en todo el mundo. En Colombia, por ejemplo, solo es legal portar una dosis mínima y el uso recreativo no está aprobado en su totalidad.



La resistencia de algunos estados por legalizarla de forma absoluta tiene que ver con algunas reservas que tienen sobre sus efectos en la salud. De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, cuando se fuma en grandes dosis puede provocar alucinaciones, delirios y hasta psicosis cuando se trata de un consumo prolongado.

"Cuando una persona comienza a consumir marihuana en la adolescencia, la droga puede reducir la capacidad de pensar, la memoria y las funciones cognitivas (funciones de aprendizaje)", añade esa institución.



Pese a los efectos y la censura social que implica su consumo, hay famosos que no temen aceptar que suelen fumar por diferentes razones.



Es verdad que, al estar bajo el ojo público, muchos optan por cohibirse y no hablar abiertamente del tema, pero hoy les traemos una lista de aquellos que sí lo aceptan e, incluso, se enorgullecen de ello.



(Siga leyendo: México está a punto de legalizar la marihuana recreativa).

Snoop Dogg

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



El rapero nunca ha escondido su afición por el consumo de cannabis. De hecho, en repetidas ocasiones ha afirmado que lo hace de manera habitual.



Sin embargo, hace un par de años sorprendió al revelar en una entrevista, para 'The Howard Stern Show', programa que se emite en la radio estadounidense 'Sirius XM’, que había contratado a una persona que tenía como única función armarle cigarrillos de marihuana.



Según Snoop Dogg, el hombre “sabe leer el rostro de una persona para adivinar cuándo necesita fumar y, si es el caso, él se encarga de darte un porro".

Rihanna

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



La cantante de pop, oriunda de Barbados, nunca ha ocultado que le gusta consumir marihuana después de un día largo.



Incluso, ha publicado fotos fumando en sus redes sociales y defiende la legalización de la droga.



(Lea también: Cambio extremo: así eran Kim Kardashian y más famosos antes de serlo).

Miley Cyrus

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



Hace unos años, cuando Miley dejó atrás su look de ‘Hannah Montana’ y optó por uno mucho más rebelde, no tenía reparos en compartir fotos, en su cuenta de Instagram, fumando marihuana.



Cada una de las imágenes que subía le daba más interacción que la anterior y mantuvo esa imagen de ‘chica mala’ por largo tiempo.



Sin embargo, el año pasado dejó de hacerlo y su mamá lo confirmó en el pódcast ‘Chicks in the Office’: “Miley ya no fuma marihuana. De vez en cuando toma algo de cannabis de uso medicinal, tampoco bebe y se alimenta muy bien”.

Lady Gaga

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



La artista en 2012, mientras se presentaba en Amsterdam por su gira ‘Born This Way Ball’, admitió que en el pasado bebió alcohol y se drogaba, pero que en ese momento solo era fumadora ocasional de marihuana.



“Hay una forma de ser divertido, joven y rebelde y pasarlo bien sin hacerte daño”, fueron las palabras de Gaga sobre el escenario.

Gaga aprovechó para fumar delante de todo su público. Foto: YouTube: Jan Staal

The Neighbourhood

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



(Le puede interesar: En empaques de papitas camuflaban drogas para distribuir en colegios).



The Neighbourhood es una banda de rock alternativo estadounidense compuesta por cinco integrantes, intérpretes de éxitos como ‘Sweater weather’, ‘Daddy issues’ y ‘Cry baby’.



En 2014, el vocalista Jesse Rutherford declaró ante ‘BANG Showbiz’, un portal de entretenimiento, que el fumar marihuana les ayuda a nivel creativo. "Cuando no hemos fumado por un tiempo, fumamos y creo que nuestras ideas son las mejores de la historia”.



Explicó, además, el efecto que tiene la droga en él. "Me hace concentrarme mucho y me vuelvo menos paranoico. Es realmente interesante para mí, me equilibra”.



Además, se refirió a Miley Cyrus, a quien dijo no culpar por hacer público que fuma marihuana, pues se le hace “lo mejor del mundo”.

Mike Tyson

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



El ex boxeador Mike Tyson habla abiertamente del consumo de marihuana por parte de él y sus amigos.



De hecho, creó una empresa de distribución de consumo medicinal de cannabis llamada ‘Tyson Ranch’, la cual está ubicada en California (Estados Unidos), pues en ese estado sí es legal el consumo de marihuana.



Dicha empresa se dedica a la producción y comercio de marihuana en diversas presentaciones.



(Continúe leyendo: Mike Tyson y su 'resurrección' económica gracias a la marihuana).

Tendencias EL TIEMPO