Snoop Dogg dejó de fumar marihuana a los 52 años: sus fans no lo creen y pide respeto

Snoop Dogg es una de las figuras más representativas del rap y el hip hop a nivel mundial. El estadounidense ha logrado mantener vivas sus letras desde los noventa hasta la actualidad, en las que se evidencia un poco de su vida y todo lo relacionado con el mundo de las rimas.



Recientemente, el rapero anunció a través de sus redes sociales que dejará de fumar marihuana. Una noticia que sorprendió a sus seguidores, ya que esta era una costumbre que el artista nunca escondió y de la que siempre habló libremente al defender su legalización.

Con una foto en blanco y negro de él, acompañada de un corto mensaje que revelaba su decisión, el californiano declaró que no volvería a fumar más por el momento, tras dialogarlo con su familia y allegados.



"Después de considerarlo mucho y conversarlo con mi familia, he decidido dejar de fumar", dice el 'post' con su rostro y sus manos a manera de oración, que dan la sensación de pose de reflexión.



Así mismo, en la misma publicación les solicitó a sus seguidores que tuviesen respeto por la resolución que acaba de comunicar, develando que esta determinación, al parecer no había sido nada fácil tras caracterizarse, tanto en las letras de sus canciones como en la vida real, por ser un consumidor habitual de cannabis.



"Por favor, respeten mi privacidad en este momento. Estoy dejando de fumar", sentenció al final de la fotografía.



Varios de sus seguidores especulan que su determinación podría deberse a un tema de salud, ya que creen que el artista de 52 años estaría pensando en hacer una desintoxicación de la sustancia en su cuerpo.



No obstante, hay quienes se atrevieron a decir que este anuncio tal vez no era tan verídico, afirmando que quizá se debía a un tema publicitario para promocionar un futuro sencillo o algún plan comercial, ya que no es la primera vez que el rapero declara que dejará la hierba.



En 2002, durante el lanzamiento de su álbum 'Paid tha Cost to Be da Bo$$', el artista informó que haría una pausa en su consumo, mientras meditaba si quería abandonar la mariguana por completo. Sin embargo, este intervalo no duró mucho.



"Me niego a creer esto. Definitivamente es parte de alguna campaña de marketing de la que él forma parte. Algún nuevo dispositivo para fumar tendrá el lema 'Deja de fumar' y él será el portavoz. Quizás un comercial del Super Bowl", comentó uno de sus seguidores en la publicación.

No obstante, hubo otras opiniones que develaron la supuesta decepción de algunos internautas, tras la resolución del rapero, que entendieron su comunicado como una nueva etapa de su vida.



"Cuando Snoop deja de fumar, el mundo se acaba"; "Momento histórico en el tiempo"; "Si Snoop ya no fuma, es una gran señal para todos los fumadores"; "Esto se parece a ese momento en el que Forest Gump dejó de correr de repente. Dio media vuelta y se fue a casa"; "Estamos oficialmente en un mundo nuevo", fueron algunos de los comentarios más destacados.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

