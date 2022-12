La Copa Mundial de la Fifa aglomera a millones de personas en un solo país, incluso, las celebridades del mundo del espectáculo internacional se dejan contagiar por la fiebre del fútbol y se muestran apoyando a sus selecciones nacionales o a las que albergan a los mejores jugadores del planeta.



Este fue el caso de Snoop Doog, una de las leyendas vivas del rap, quien a lo largo del torneo mostró su pasión por el denominado ‘deporte rey’, apoyando a Messi y a la selección argentina. Además, se dejó ver notablemente emocionado cuando la albiceleste alzó la copa.

En las últimas horas se ha vuelto tendencia en las redes sociales por compartir un video en su perfil de Instagram, en el que se ve al conjunto dirigido por Scaloni celebrar el título obtenido el pasado 18 de diciembre. No obstante, lo que llamó la atención del clip fue que el ‘Doggy Dogg’ estaba allí.



Al parecer, el intérprete de ‘Still’ utilizó un filtro para cambiar el rostro de Messi por el suyo, haciendo que aquel que alza la copa no fuese el rosarino sino el Mc estadounidense. El hecho causó la risa de algunos de sus 78 millones de seguidores, quienes empezaron a ponerle nombres al personaje.



“Messi Snoop”, “Snoop Messi dog in tha house”, “la copa de la yerba la ganó snoop” y “Gracias Snoop Messi, sos el más grande de todos”, fueron algunos comentarios de usuarios de internet.



Así mismo, en el caption de la publicación el artista mencionó: “Mi primo de Argentina, Lionel Dogg Messi. El video ya cuenta con algo más de 926 mil “ Me gusta”, 13 mil comentarios y más de 9,2 millones de reproducciones.

Jaime Eduardo Paz Paredes

Redactor Tendencias