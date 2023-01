Hablar de ‘Clark Kent’ no es exactamente hablar de ‘Superman’; es más bien hablar del lado más humano de uno de los superhéroes más importantes de la cultura pop. De eso trata precisamente el éxito estadounidense ‘Smallville’: una serie que marcó un hito en la televisión a nivel mundial.

Con más de 200 capítulos, la historia fue todo un éxito debido al elenco que logró encarnar a los amigos y familiares de ‘Clark Kent’, un extraterrestre con forma humana proveniente del planeta ‘Krypton’, que creció en una pequeña ciudad de Kansas, Estados Unidos.







Por su lado el protagonista tampoco pasó desapercibido. El encargado de robarse los corazones de cientos de fanáticos alrededor del mundo fue Tom Welling, un actor neoyorquino que encarnó con mucho carisma a ‘Kent’ durante 10 años.

'Smallville' se estrenó en 2001 y tuvo 10 temporadas. Foto: Página oficial Warner Bros.

Gracias al éxito de la serie, el artista -quién para ese entonces tenía 24 años- pudo hacer parte de otras producciones tales como las películas ‘Cheaper by the Dozen’ o ‘The Fog’ y, además fue nominado en repetidas ocasiones en los ‘Teen Choice Awards’.



Sin embargo, después de que ‘Smallville’ fuera cancelada el 13 de mayo de 2011, muchos seguidores de la serie le perdieron el rastro a tan icónico actor.







Aun así, el estadounidense ha estado más activo de lo que parece. A pesar de que luce muy distinto a cómo se veía hace once años, le aseguramos que el actor sigue bajo los reflectores e incluso detrás de ellos.

‘Uno siempre vuelve al lugar donde fue feliz’

Así mismo, en el año 2019 volvió a encarnar al personaje en ‘Crisis on Infinite Earths’, un especial de DC comics en el que varios héroes convergen en diferentes series. Es un crossover dividido en cinco partes y cada una fue transmitida en ‘Supergirl’, ‘Batwoman’, ‘The Flash’, ‘Arrow’ y ‘Legends of Tomorrow’ respectivamente.

Por otro lado, Welling también se dedicó a ser productor ejecutivo de diferentes series y películas, tales como la comedia romántica ‘HellCats’ o la aclamada serie ‘Professionals’, la cual se encuentra en emisión desde el año 2020.





Ahora bien, el actor siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Poco se sabe sobre su familia o amigos cercanos, pues no le gusta dar entrevistas de manera frecuente.



De hecho, en una corta conversación entre él y los periodistas del periódico estadounidense ‘Herald Journal’, el artista dijo: “No quiero ser una celebridad por ser una celebridad. Quiero trabajar y luego irme a casa y vivir en privado”.

