Desde hace siglos es normal que las personas duerman en la misma cama que sus parejas. Sin embargo, de unos años para acá esta costumbre ha venido cambiando.



En todas partes del mundo, hay quienes reportan que tener cuartos separados ha mejorado sus relaciones. La tendencia incluso ya tiene un nombre en Estados Unidos: ‘sleep divorce’.



(Siga leyendo: New York Times supera los 9 millones de suscriptores de impreso y digital).

‘The Better Sleep Council’ realizó una encuesta en la que la mayoría de personas afirmaron que no disfrutan dormir con sus parejas. Incluso aseguraron que dormir juntos les provoca insomnio, molestias o dolores de cabeza.



Los ronquidos o los movimientos del otro, fueron las dos causas más comunes de incomodidad para las personas. Es por esto, que la técnica del ‘sleeping divorce’ es cada vez más llamativa para algunos.



“Desde hace bastante tiempo empezamos a entender que las parejas construyen su propio contrato relacional, vincular y convivencial y no hay nada que esté ni bien ni mal. Lo importante es que haya un mutuo acuerdo, empatía y claridad al momento de transmitir cuáles son las razones para tomar la decisión o hacer el pedido que se está haciendo”, manifestó Sandra López, psicóloga especializada en relaciones de pareja, para La Nación.

Dormir en pareja

Socialmente está constituido que los matrimonios deben dormir en la misma cama. No obstante, el tema ha interesado a científicos de todo el mundo que se han cuestionado esta costumbre centenaria.



Según un análisis de la Universidad de California, Berkeley, las parejas que duermen juntas tienen mayor tendencia a tener problemas de sueño, disturbios nocturnos y hasta peleas maritales.



Especialistas en psicología, aseguran que tener habitaciones separadas es una oportunidad para explorar las dinámicas de la relación.



“Les digo a las parejas que traten de pensar en ello no como una solicitud de divorcio, sino como algo que va a forjar una alianza de sueño ya que al final del día, no hay nada más saludable, feliz e incluso más sexy que una buena noche de sueño”, explicó Wendy Troxel, experta en sueño y autora de ‘Sharing the Covers: Every Couple’s Guide to Better Sleep’.



Otra de las recomendaciones de los analistas para quienes quieran seguir este camino, es empezar poco a poco. Las parejas pueden realizar un acuerdo para dormir juntos tres noches a la semana o como mejor les parezca.

Más noticias

La historia de amor de Jaime Camil y su esposa Heidi Balvanera

¡Cambio radical! Karol G revela con video su nuevo color de pelo

'Café con aroma de mujer' vuelve a RCN, anuncia Margarita Rosa de Francisco

'5 pasajes en primera clase': las condiciones que Piqué le pondría a Shakira

Secuestrador de perros de Lady Gaga fue condenado: pasará años en prisión

Tendencias EL TIEMPO

La Nación, Argentina (GDA).