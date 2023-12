¿Por qué una bolsa de agua colgada espanta a las moscas? Explicación del método

Con la llegada del verano, hay quienes quieren tomarse un descanso recibiendo el sol y disfrutando de un momento tranquilo, pero esto suele verse interrumpido por las moscas, pues vuelan sobre las personas, la comida y se detienen en lugares que llegan a molestar a muchos.

Ante esto, se ha visto como en casas, restaurantes, edificios, entre otros, se cuelgan bolsas transparentes llenas de agua, con la creencia de que ahuyentarán a estos insectos.



De acuerdo con el portal web El Confidencial, se cree que esta actividad, supuestamente hará que la mosca se vea reflejada en la bolsa de agua, divisando una imagen distorsionada y más grande de sí misma, asustándose y haciéndola escapar.



Igualmente, hay quienes le dan un toque extra a esta “arma”, añadiendo bolas de papel aluminio o monedas que les haría creer que son depredadores.

Esta tradición, se ha tomado varios países del mundo como los latinoamericanos, en Estados Unidos e incluso España.



Las bolsas con agua no ahuyentarían a las moscas

Las moscas no son animales inofensivos como algunos creen, de acuerdo con la entomología, que es la ciencia que estudia los insectos, se afirma que a estos seres les gusta estar en ecosistemas como contenedores de basura, excremento de animales, comida en descomposición y más lugares donde los gérmenes están presentes.



Igualmente, ningún experto ha sustentado que las bolsas con agua en realidad hagan que las moscas vean imágenes distorsionadas o un posible depredador, y más aún, por la complejidad de sus ojos, pues estos solo les permiten ver hacia arriba y percibir la intensidad de la luz, pero no captan objetos.



Los sistemas de vigilancia de salud pública de diferentes países no aprueban dichas bolsas, porque hasta el momento, no hay ningún estudio científico que respalde que esto funciona, y se pide que se use alternativas verificadas, sobre todo, en establecimientos en los que se vende comida.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

