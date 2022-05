Hace algunos días el actor, presentador y creador de contenidos digitales, Javier Ramírez, compartió con sus seguidores una afección con la que ha vivido desde pequeño, pues es una condición hereditaria.

Se trata de los siringomas, pequeños tumores benignos que se producen en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas ecrinas, por lo que se manifiestan como una especie de salpullido en el rostro y el cuello.

"Se inicia después de la pubertad, y continúa durante la adultez; se localiza en los párpados y la parte alta de las mejillas. Origina lesiones del tamaño de la cabeza de un alfiler (1 a 3 mm), que son del color de la piel o ligeramente blanco-amarillentas", explica la enciclopedia 'Access Medicina'.



De acuerdo con Ramírez, en su caso, los siringomas aparecieron desde niño y, en su mayoría, le salen en los párpados y el cuello. Además, contó que, aunque se hace un tratamiento, estos tumores benignos vuelven a aparecer.



"Toda mi familia tiene, yo los tengo desde niño, así que he tenido los ojos muy llenos de siringomas desde siempre. La última vez que me hice (tratamiento) fue hace cuatro años, es decir, otra vez estaba súper lleno de siringomas", contó el influenciador.



Dichas erupciones aparecen de forma agrupada, pero no llegan a ser malignas, por lo que se trata más que todo de un problema estético, cuyo tratamiento debe ser indicado por un profesional.



Según la enciclopedia mencionada, dependiendo el caso, se puede tratar con cremas, láser, criocirugía, dermabrasión o electrofulguración.



El actor recomendó a sus seguidores que en caso de tener siringomas acudan a un profesional en dematología y no utilicen remedios caseros. "Uno a veces cae en remedios caseros que no son lo más adecuado ni lo más segur para nosotros", concluyó.



