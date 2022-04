Sinead Hudson tiene 30 años y su historia recorrió el mundo entero. El 2 de enero, tras haber presentado algunos síntomas compatibles con el covid-19, se hisopó y descubrió que se había contagiado. Estaba de vacaciones con su esposo Rob cuando ambos empezaron a sentirse mal.



Sin embargo, el virus los afectó de manera distinta. Él apenas tenía un sutil malestar mientras que ella se debilitaba cada día más. “Me sentía débil y cansada pero él no tenía nada. Pensamos que afecta a las personas de distinta manera”, le contó al medio The Sun.



No obstante, cuando días después la prueba PCR dictó un resultado negativo, algo llamó su atención: los síntomas no se habían ido. “Tomaba paracetamol para bajar la fiebre pero cuando se iba el efecto, volvía a subir. A mediados de enero estaba tan enferma que no podía ni comer”, recordó. En ese momento, creyó que se trataba de alguna secuela o un test mal hecho, pero todo cambió el día que despertó con 41°C de fiebre y, como ella misma definió, “delirando”.



Una discusión con Rob terminó en una internación de urgencia. Ella aún creía que tenía un “covid prolongado” o una infección, y que apenas quería unos antibióticos. Sin embargo, tras cuatro días de estudios y observación, los médicos encontraron algo completamente distinto. “Tienes una leucemia aguda”, dijo el doctor. “Todo se puso blanco. Mis oídos zumbaban, mi cerebro se había detenido y no podía asimilar nada de lo que me estaba diciendo. Tuve un sentimiento abrumador de que quería vivir, no se cómo explicarlo”, rememoró Sinead.



La pareja terminó sus vacaciones en Ibiza, España, y tomaron el primer vuelo a Reino Unido. Allí empezó a recibir tratamiento en el Royal Berkshire Hospital en Reading. Ni siquiera pasó por su casa. Del aeropuerto fue directamente al centro médico. Nuevamente, tras varios estudios, el diagnóstico se confirmó: leucemia linfoblástica aguda. A grandes rasgos, se puede definir que este tipo de leucemia hace que la médula ósea libere glóbulos blancos antes de que estén listos, situación que expone a los pacientes a ser más vulnerables a las infecciones.



Pese a todo, ella estaba agradecida, ya que gracias a haber tenido covid-19, pudo darse cuenta de este padecimiento antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, empezó a tratarse con quimioterapia, aislada de su familia durante los primeros días. En paralelo, lanzó un proyecto benéfico en redes sociales y recaudó una gran suma de dinero para organizaciones benéficas que asistieran a personas con cáncer.



Con el apoyo del cuerpo médico, su familia y esposo, Sinead Hudson respondió bien a la quimioterapia, pero como ella misma señala “el viaje recién comienza”. Según el reporte médico, no se descarta la posibilidad de que requiera un trasplante de células madre aunque, por el momento, el pronóstico es favorable y de a poco está recuperando su salud y vitalidad. En el mientras tanto, está trabajando con Leukemia UK para crear conciencia y recaudar fondos en post de “desarrollar tratamientos más amables y efectivos para pacientes con cáncer de la sangre”.



